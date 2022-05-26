53% опитаних українців відчувають гнів, обурення та ненависть через повномасштабне вторгнення Росії на територію України. Натомість 52%громадян відчувають гордість за Україну та ЗСУ.

Такі дані оприлюднив Київський міжнародний інститут соціології за результатами телефонного опитування.

Повномасштабна війна з Росією викликає в українців гнів, ненависть та огиду у 53% опитаних, гордість за Україну та за її армію у 52%. Натомість тривогу та страх відчуває 38% громадян.

Ще близько 19% українців відчувають шок, 7% – пригніченість та заціпеніння, 6% – сором та 3% – захоплення.

Щодо західних регіонів, то рівень ненависті до окупантів та гордості за українську армію має такі показники: 56% – гнів, ненависть, огида, 51% – гордість за армію. У центральних регіонах : гнів – 55%, гордість за армію – 56%. У південних регіонах: гнів – 53%, гордість за армію – 49%. У східніх областях 46%, 45%.

Нагадаємо, що соціологічне опитування громадської думки проводилося упродовж 13-18 травня 2022 року Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). Методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Опитано було 2000 респондентів, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим).