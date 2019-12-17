Про це він розповів в інтерв’ю виданню “Страна”.

Таку заяву Зеленський-старший зробив, закликавши утриматися від критики сина, оскільки “ще й року не минуло, як Вова при владі”.

“Він хоче. Так йому це президентство до одного місця, щоб ви знали. Він просто горить всередині зробити для країни. Ось це найголовніше, чого в голові у вас немає! Він в будь-який момент кине цю фігню”, – заявив він.

За його словами, президент “міг виїхати в будь-яку іншу країну, але він залишився, щоб зробити нашу країну кращою”.

“Він же забезпечена людина. Він може виїхати в будь-яку іншу країну, але він залишився, щоб не красти”, – заявив батько президента України.

Зеленський натякає, що передвиборні обіцянки президента про підвищення зарплат і про зниження тарифів не варто сприймати буквально.

“У нього є бажання, але не завжди виходить. Ще час не минувся … Як йому взяти ці гроші, з чого? … Він, може, висловив своє бажання … Перестаньте це – він обіцяв … Як діти … Так, Вова винний. Поставимо йому 4 з мінусом. Навіщо чіплятися? “, – заявив він.

Він також зазначив, що його син точно не стане балотуватися на другий термін. Хіба що якщо за цей час його бізнес розсиплеться.

Раніше батько президента Володимира Зеленського Олександр Семенович заявив, що розчарування президентом є тільки “у тупих”, назвавши цих людей “біомасою”.