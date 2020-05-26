У період з 30 травня 00:00 до 31 травня 23:59 2020 року проходитиме перший у Кропивницькому онлайн забіг, в якому прийняти участь може кожен житель України.

Ендорфін – гормон “щастя”, який виділяє мозок, коли ми біжимо. Почуття задоволення і особливої ейфорії дарують пробіжки і фізична активність. Особливістю забігу є унікальна медаль і стилістика у формі елемента молекули гормону.

Кожен учасник отримає порцію ендорфінів, іменний електронний номер, фінішний результат, електронний диплом фінішера і дизайнерську медаль (за бажанням). Вартість участі – 50 грн, 225 грн – з медаллю.

На вибір пропонуються дистанції: 2 км – EndoLite, 5 км – EndoFun; 10 км – Endo10; 21,975 км – EndoHALF; 42,195 км – EndoMAX.

Результати і переможці будуть визначені по скриншотам запису пробіжки на телефон чи годинник з GPS та селфі-фотографією, що надсилається організаторам.

Для участі у “Endorphin Run 2020” реєструйся до 22:00, 29 травня 2020 року. Посилання для реєстрації, посилання на детальні правила участі в забігу.

“Це так просто! Отримай свій фан на Endorphin Run!”, – закликають організатори: біговий клуб “KroRunClub” і громадська організація “Клуб прогресивних ініціатив”!