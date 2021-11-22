Про це повідомили у пресслужбі “Центренерго“.
В компанії заявили, що впродовж року не раз рятувала державу від віялових відключень.
“Це призвело до погіршення її фінансового стану та позапланового спрацювання вугілля зі складів ТЕС. Щоб уникнути дефіциту ресурсу та забезпечити склади паливом, компанія розпочала його імпорт”, — зазначили в “Центренерго”.
Як основного постачальника обрали Казахстан. З середини листопада, кажуть в компанії, Росія почала в неофіційному режимі стримувати транзит казахстанського вугілля в бік України своєю територією.
12 листопад заступник міністра енергетики Максим Немчинов розповів, що Росія блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи залізничні вагони з вугіллям до України.
Тепер, щоб уникнути ризиків енергетичної блокади, “Центренерго” планує забезпечити постачання вугілля морським шляхом.
“Компанія наполегливо працює з провідними виробниками енергетичного вугілля зі США та Австралії і веде перемовини зі світовими трейдерами щодо його постачання з цих країн. Станом на 22 листопада вже почалося відвантаження енергетичного вугілля з порту “Южний” на адресу ТЕС ПАТ “Центренерго”, — йдеться в повідомленні.
- Раніше прем’єр-міністр України Денис Шмигаль запевнив, що уряд стежить за графіком постачання вугілля. Воно “їде морем”.
- 2 листопада міністерство енергетики Білорусі сповістило, що країна розпочала постачання електроенергії до України в “аварійному режимі”.
- Національна енергетична компанія “Укренерго” пояснила закупівлю електроенергії з Білорусі раптовими аваріями на деяких теплових електростанціях.
- Компанія “ДТЕК Енерго” вимагає від НЕК “Укренерго” спростувати звинувачення у свій бік щодо причин зриву балансування національної енергосистеми. В компанії наголошують, що теплоелектростанції “ДТЕК Енерго” останні три місяці працюють понаднормово, компенсуючи простій державних ТЕС та ТЕЦ.