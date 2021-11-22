Про це повідомили у пресслужбі “Центренерго“.

В компанії заявили, що впродовж року не раз рятувала державу від віялових відключень.

“Це призвело до погіршення її фінансового стану та позапланового спрацювання вугілля зі складів ТЕС. Щоб уникнути дефіциту ресурсу та забезпечити склади паливом, компанія розпочала його імпорт”, — зазначили в “Центренерго”.

Як основного постачальника обрали Казахстан. З середини листопада, кажуть в компанії, Росія почала в неофіційному режимі стримувати транзит казахстанського вугілля в бік України своєю територією.

12 листопад заступник міністра енергетики Максим Немчинов розповів, що Росія блокує імпорт з Казахстану, не пускаючи залізничні вагони з вугіллям до України.

Тепер, щоб уникнути ризиків енергетичної блокади, “Центренерго” планує забезпечити постачання вугілля морським шляхом.