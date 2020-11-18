Про це повідомляє журналістський проєкт “Наші гроші”.
Підрозділ “Енергоатом Трейдинг” 13 листопада на аукціоні з продажу електроенергії уклав угоди з ТОВ “Юнайтед Енерджі” та ТОВ “Д. Трейдинг”.
“Юнайтед Енерджі” записано на директора Андрія Короткевича-Лещенка, що керував профспілкою дочірнього підприємства “Газ-Тепло” НАК “Нафтогаз Україна”. “Юнайтед Енерджі” постачає електроенергію на підприємства з орбіти групи “Приват” Ігоря Коломойського. Своєю чергою “Д. Трейдинг” входить до холдингу ДТЕК, який належить Рінату Ахметову.
На аукціоні було продано 168 тисяч МВт-год нічної електроенергії. В торгах брали участь вісім фірм, але 85% обсягу за низькою ціною у 650 гривень за МВт-год дісталося саме двом згаданим компаніям. Ці угоди були проведені з 40% дисконтом спотової ціни на ринку на добу наперед.
“Зазвичай дисконти на електроенергію становлять не більше 10%. Решта покупців у той період купували енергію по 800-940 грн за МВт-год”, — зазначають журналісти.
Таким чином, 13-го листопада підприємство недоотримало близько 60 млн гривень.
За два дні до цього, 11 листопада, “Енергоатом” продав 37 тисяч МВт-год базового навантаження за ціною, що була на 14% нижчою від поточної ціни на ринку на добу наперед. На цій угоді “Енергоатом” недоотримав близько 5 млн гривень прибутку.
Цю електроенергію було продано “Маріупольському меткомбінату ім. Ілліча”, який входить до холдингу “Метінвест”, мажоритарним власником якого є Рінат Ахметов.
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