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«Енергоатом» втратив 65 млн за тиждень на знижках Ахметову та Коломойському — «Наші гроші»

Держпідприємство "Енергоатом", яке опікується усіма наявними АЕС України, втратило 65 млн гривень через знижки для підприємств, пов'язаних з олігархами Рінатом Ахметовим та Ігорем Коломойським.

Середа, 18 листопада 2020, 00:19

Про це повідомляє журналістський проєкт “Наші гроші”. 

Підрозділ “Енергоатом Трейдинг” 13 листопада на аукціоні з продажу електроенергії уклав угоди з ТОВ “Юнайтед Енерджі” та ТОВ “Д. Трейдинг”.

“Юнайтед Енерджі” записано на директора Андрія Короткевича-Лещенка, що керував профспілкою дочірнього підприємства “Газ-Тепло” НАК “Нафтогаз Україна”. “Юнайтед Енерджі” постачає електроенергію на підприємства з орбіти групи “Приват” Ігоря Коломойського. Своєю чергою “Д. Трейдинг” входить до холдингу ДТЕК, який належить Рінату Ахметову.

На аукціоні  було продано 168 тисяч МВт-год  нічної електроенергії. В торгах брали участь вісім фірм, але 85% обсягу за низькою ціною у 650 гривень за МВт-год  дісталося саме двом згаданим компаніям. Ці угоди були проведені з 40% дисконтом   спотової ціни на ринку на добу наперед.

“Зазвичай дисконти на електроенергію становлять не більше 10%. Решта покупців у той період купували енергію по 800-940 грн за МВт-год”, — зазначають журналісти.

Таким чином, 13-го листопада підприємство недоотримало близько 60 млн гривень.

За два дні до цього, 11 листопада, “Енергоатом” продав 37 тисяч МВт-год базового навантаження за ціною, що була на 14% нижчою від поточної ціни на ринку на добу наперед.  На цій угоді “Енергоатом” недоотримав близько 5 млн гривень прибутку.

Цю  електроенергію було  продано  “Маріупольському меткомбінату ім. Ілліча”, який входить до холдингу “Метінвест”, мажоритарним власником якого є Рінат Ахметов.

  • Раніше повідомлялося, що компанії, пов’язані з олігархом Ігорем Коломойським, за пів року могли заробити понад 4 млрд гривень на продажу вугілля державній компанії “Центренерго” за завищеними цінами.
  • 17 листопада Верховна Рада України ухвалила у другому читанні і в цілому два законопроєкти, які спрямовані на погашення податкових боргів “Укрнафти” на понад 30 млрд гривень. Про те, як накопичувався борг і до чого тут Коломойський — в матеріалі.
Теги: Наші гроші, Ігор Коломойський, Наші гроші, Рінат Ахметов, Энергоатом

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