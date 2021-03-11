Національна атомна компанія "Енергоатом" за підсумками 2020 року прозвітувала про чисті збитки на суму 4,8 млрд гривень. Тоді як за власним фінансовим планом вона мала закінчити рік із прибутком у 1,6 млрд гривень.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану державного підприємства за 12 місяців 2020 року, який проаналізувала експертна організація StateWatch.

У четвертому кварталі минулого року “Енергоатом” дещо покращив власний фінансовий результат, оскільки за підсумками трьох кварталів сума чистого збитку сягнула 5,3 млрд гривень.

За підсумками 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб у компанії “Енергоатом” склала 33 816 людей. Середньомісячна заробітна плата керівника компанії сягнула 241,5 тис. гривень, одного члена правління компанії – 236,7 тис. грн, адміністративного персоналу – 49,5 тис. грн, працівника – 31,9 тис. грн.

Варто зазначити, що за результатами 2019 року “Енергоатом” відзвітував про 3,8 млрд грн прибутку. 2018 рік був також завершений із прибутком у розмірі 4,6 млрд грн.

З березня 2020 року обов’язки президента “Енергоатома” виконує Петро Котін, колишній генеральний директор Запорізької атомної електростанції.

Як зазначають у StateWatch, у жовтні 2020 року Кабінет Міністрів почав службову перевірку щодо Котіна через можливе корупційне порушення. Згодом перевірка була припинена через рішення Конституційного суду України.

Нещодавно Національне агентство з питань запобігання корупції внесло припис Кабміну для усунення порушень антикорупційного законодавства в діяльності “Енергоатому”.

10 лютого стало відомо про обшуки НАБУ в офісі “Енергоатому” через продаж електроенергії за неринковими цінами в грудні 2020 року.

“Раніше ЗМІ неодноразово писали про аукціони держкомпанії, які приносили збитки державній компанії на користь компаніям Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського”, – уточнили в StateWatch.

Національна компанія “Енергоатом” була створена у жовтні 1996 року. Вона є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії (в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%).

На сьогодні “Енергоатом” перебуває в сфері управління Міністерства енергетики.