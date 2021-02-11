Державне підприємство "Національна атомна енергогенеруюча компанія "Енергоатом" за три квартали 2020 року зазнала чистих збитків на суму 5,3 млрд гривень.

Про це свідчить звіт про виконання показників фінансового плану підприємства за 9 місяців 2020 року, який проаналізувала експертна організація StateWatch.

“На сьогодні для компанії склалась досить критична ситуація у зв’язку із значним нарощенням дебіторської заборгованості основних покупців, зокрема ДП “Гарантований покупець” (реалізація електричної енергії на виконання спеціальних обов’язків), ПрАТ НЕК “Укренерго” (реалізація електричної енергії з метою врегулювання небалансів та на балансуючому ринку), при відсутності ефективних механізмів вирішення питання погашення заборгованості”, – сказано в поясненні “Енергоатому” до фінзвіту, яке цитує StateWatch.

Спостерігається і тенденція до скорочення персоналу “Енергоатому”. Так, за підсумками III кварталу 2020 року середня кількість працевлаштованих осіб на підприємстві склала 33 589 осіб (що на 581 особу менше за аналогічний період 2019 року).

На запит StateWatch до Міністерства енергетики, яке контролює “Енергоатом”, про загальний фінансовий результат державної компанії за повний 2020 рік, там відповіли, що така інформація буде доступна лише наприкінці лютого.

“Наказом Міністерства енергетики від 04.12.2020 №797 про подання річної фінансової звітності за 2020 рік, для ДП “НАЕК “Енергоатом” установлений термін подання звітності 28.02.2021″, – повідомили в міністерстві.

На запитання StateWatch, які заходи вжили в Міненерго, щоб ліквідувати збитковість “Енергоатому”, в міністерстві не відповіли.

Варто зазначити, що за результатами 2019 року “Енергоатом” звітував про 3,8 млрд грн прибутку. А у 2018 році підприємство отримало прибуток у розмірі 4,6 млрд грн.

З березня 2020 року обов’язки президента “Енергоатома” виконує Петро Котін, колишній генеральний директор Запорізької атомної електростанції.

Як зазначає StateWatch, у жовтні 2020 року Кабмін розпочав службову перевірку керівника “Енергоатома” Котіна через корупційне порушення. Про результати такої перевірки в Кабміні не повідомляли.

Напередодні стало відомо про обшуки НАБУ в офісі “Енергоатому” через продаж електроенергії за неринковими цінами в грудні 2020 року.

“Раніше ЗМІ неодноразово писали про аукціони держкомпанії, які приносили збитки державній компанії на користь компаніям Ріната Ахметова та Ігоря Коломойського”, – зазначають у StateWatch.

Компанія “Енергоатом” була створена у жовтні 1996 року. Компанія є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України, забезпечує близько 55% потреби України в електроенергії, а в осінньо-зимові періоди цей показник сягає 70%.