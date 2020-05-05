Про це повідомив головний редактор видання “Цензор.НЕТ” Юрій Бутусов на своїй сторінці в Facebook.

Зокрема, з метою забезпечення додаткових ринків збуту електроенергії, виробленої атомними електростанціями Буславець доручила директорату розвитку енергетики і атомної промисловості “Енергоатому” опрацювати нормативні та технічні питання можливої реалізації проєктів по майнінгу криптовалют.

Бутусов зазначає, що “Енергоатом” виробляє найдешевшу електроенергію в Україні і фактично дотує всю економіку.

“В Україні вже зупинений 1 енергоблок, до 10 травня буде зупинено 3 атомні енергоблоки, а ще на 3 блоках буде сильно знижена потужність, ще 3 вивели на ремонт, тому що їх найдешевшу електрику держава не хоче купувати – адже доведеться скорочувати закупівлі сонячної енергії , йти на конфлікт з приватними компаніями олігархів і позбавляти їх прибутку!” – підкреслив він.

За словами журналіста, в Україні є величезна потреба в дешевій атомній енергії, і немає потреби в дорогій сонячній.

“Майнінг треба якраз пропонувати сонячним станціям, у яких буває надлишок безкоштовної електрики, і її треба утилізувати. Але на атомних станціях виробництво здійснюється за планом, там не може бути великого перевиробництва і викиду безкоштовної енергії. Зупинка атомних енергоблоків в розпал кризи – це результат бездіяльності керівництва країни, яке завдасть збитків країні на мільярди доларів. На мільярди. Але можна, звичайно, довести ситуацію до абсурду. Раз “Енергоатому” немає місця на енергоринку зі своєю дешевою електрикою, раз держава повинна нести збитки, щоб за наш рахунок збільшувати доходи мільярдерів, які потім з частини цих коштів надають державі благодійну допомогу, то давайте вирішувати проблему радикально. Тоді “Енергоатом” треба зробити світовим центром криптовалюти – дозволити НАЕК випускати свою криптовалюту, створити біржу криптовалюти, і зробити справжній цифровий офшор в світовій економіці”, – додав він.