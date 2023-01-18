Цієї зими європейці зменшили опалення, очевидно, прислухаючись до закликів уряду економити енергію на тлі кризи в Україні, причому деякі зволікали з увімкненням майже на місяць і встановлювали нижчу температуру.

Про це інформує Reuters.

За даними сотень тисяч Smart термометрів, встановлених у будинках по всьому континенту мюнхенською компанією Tado, європейці почали активно економити енергію у зв’язку з підвищенням витрат на опалення.

Люди та підприємства по всій Європі все частіше використовують такі термометри, щоб стежити за тим, скільки газу вони споживають. Німеччина зробила їх обов’язковими для новобудов.

Взимку 2022-2023 років частина будинків з увімкненим опаленням по всій Європі перевищила 90% 28 листопада. У попередні три роки цей поріг перевищувався тижнями раніше, відповідно 7, 12 і 5 листопада. Згідно з даними, температура в будинках цієї зими була на декілька градусів нижчою, ніж у попередні роки.

“З економією та регулярним надходженням газу ми дуже оптимістично налаштовані, що нам більше не доведеться турбуватися про дефіцит палива цієї зими”, – заявив у вівторок німецький регулятор мереж Клаус Мюллер після того, як раніше закликав споживачів робити серйозні скорочення, щоб уникнути перебоїв.

Європейський Союз імпортує 80% свого газу, який становить 22% споживання енергії в Європі та забезпечує 32% енергетичних потреб. Було докладено величезних зусиль, щоб зменшити залежність від російського газу та збільшити імпорт від європейських виробників, таких як Норвегія та Нідерланди.

У Нідерландах температура в будинках знизилася в середньому на 0,99 градуса за Цельсієм порівняно з минулим роком, тоді як іспанські споживачі знизили цільові показники на 0,29 градуса. У Британії 79,6% будинків, пов’язаних з Tado, знизили налаштування температури, тоді як у багатій на газ Норвегії лише 47% зробили це. Температурні параметри в Норвегії впали на 0,2 градуса за Цельсієм до 20,8 градусів, а в Британії на 1 градус до 18,3 градусів.

Європейські уряди, враховуючи Німеччину, виділили мільярди євро, щоб допомогти людям і підприємствам впоратися з високими рахунками за електроенергію.

“Приблизно 79% споживання енергії в приватному будинку припадає на опалення та гарячу воду. – сказав керуючий директор Tado Крістіан Дейлманн. – Телевізор, приготування їжі та освітлення не так важливі”.