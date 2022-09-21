Економічна кампанія президента РФ Володимира Путіна, спрямована на те, щоб змусити європейські уряди відмовитися від підтримки України шляхом різкого обмеження постачань природного газу, схоже, завалюється, оскільки ціни на газ падають, фінанси російського уряду погіршуються, а континент розробляє плани послаблення тиску на домогосподарства та підприємства.

Про це йдеться у матеріалі The Wall Street Journal.

Довгостроковий успіх РФ в економічній боротьбі з Європою розглядається як критичний для обох сторін у вирішенні результату війни в Україні. Але ознаки того, що економічна стратегія Путіна зазнає труднощів, збігаються з серйозними невдачами на полі бою, оскільки українські війська повертають собі частину окупованої РФ території, а російський президент був змушений визнати занепокоєння лідерів Китаю та Індії щодо вторгнення.

Європейські уряди кажуть, що гамбіт Путіна полягає в тому, щоб скоротити постачання природного газу, аби завдати болю європейським домогосподарствам і підприємствам, щоб населення повернулося проти поточної урядової політики санкцій проти РФ та підтримки України зброєю та фінансовою допомогою.

РФ ще не впевнена, що програє цю економічну боротьбу. Але зростаючий консенсус серед офіційних осіб, спеціалістів з енергетики та економістів свідчить про те, що, хоча дії РФ спричинять серйозні труднощі в багатьох місцях, Путін, швидше за все, зазнає поразки, і що Європа повинна пережити зиму, не залишившись без газу. Вони кажуть, що коли ця зима закінчиться, вплив Путіна на постачання енергоресурсів до Європи критично ослабне.

Путін розіграв свою найбільшу енергетичну карту наприкінці серпня, коли на невизначений термін припинив постачання природного газу до Європи через трубопровід Nord Stream.

Успіхи України на полі бою ускладнили зміну курсу європейським урядам, кажуть стратеги. “Якби люди відчували, що існує якийсь глухий кут на невизначений термін, тоді вони шукали б вихід”, — сказав почесний професор військових досліджень у Королівському коледжі Лондона Лоуренс Фрідман. На цей момент, додав професор Фрідман, “ніхто при владі не припускає, що єдиною відповіддю на це є поступка” Путіну.

Дані російського уряду, оприлюднені в понеділок, показали, що в серпні уряд досяг великого дефіциту бюджету. Повідомляється, що профіцит бюджету скоротився до 137 мільярдів рублів, або 2,3 мільярда доларів, за перші вісім місяців року з приблизно 481 мільярда рублів у липні з початку року.

Європейським урядам вдалося забезпечити додаткові постачання природного газу, щоб замінити частину втраченого російського газу. Споживання газу, ймовірно, також зменшиться через те, що економісти називають знищенням попиту, або закриттям заводів і скороченням споживання домогосподарствами через високі ціни.

Минулого тижня Європейський Союз виклав пропозиції, які ще мають бути погоджені урядами, щоб зменшити тиск на споживачів, включаючи обов’язкові обмеження споживання електроенергії. Деякі спеціалісти з питань енергетики стурбовані тим, що прямі державні субсидії на енергію перешкодять зусиллям зі стримування попиту.

Майбутня зима – період максимальної вразливості для європейських урядів. Збереження європейської єдності взимку також може вимагати від деяких країн ділитися своїми запасами газу з іншими.

Однією з цін для РФ є її важко здобута репутація, яка сягає часів Радянського Союзу, як надійного постачальника, який ніколи не використовував газ як політичну зброю.

Ознакою того, що вплив РФ вже слабшає, ціни на газ і електроенергію, які різко зросли після оголошення про Північний потік минулого місяця, швидко змінилися.

У п’ятницю оптові ціни на газ становили приблизно 185 євро — приблизно стільки ж у доларах — мегават-година. Це майже втричі більше, ніж рік тому, і більш ніж удвічі більше, ніж на початку червня, коли Москва почала обмежувати поставки через Nord Stream. Однак, він знизився більш ніж на 45% від рекордного максимуму закриття 26 серпня і повернувся до рівнів кінця липня.

Ціни на електроенергію впали майже вдвічі від піку. “Схоже, що ситуація стабілізується”, — зазначив Девід ден Холландер, співзасновник голландської компанії з торгівлі електроенергією DC Energy Trading, вказуючи на майже заповнені запаси газу в Центральній Європі, закриття енергомістких заводів і заводів з виробництва добрив, а також встановлення імпортних терміналів у Нідерландах та інших країнах для зрідженого природного газу.

Нові термінали є одним із кроків, які європейські уряди вжили для диверсифікації російських постачань, щоб вони більше ніколи не були залежні від Москви.

Альтернативи російським постачанням, включаючи СПГ із США та інших країн, допомагають закрити дефіцит, спричинений закриттям РФ Nord Stream. Підземні сховища газу досягли 85% потужності, перевищивши ціль ЄС у 80% до кінця жовтня.

Саймон Кіхано-Еванс, головний економіст лондонського інвестиційного фонду Gemcorp Capital LLC, заявив, що навіть з повним припиненням російських постачань РФ продовжувала експортувати близько 80 мільйонів кубометрів на день до ЄС через Україну та Турецький газопровід, оскільки він закрив Nord Stream — ЄС, ймовірно, мав би достатньо газу на зиму.

Він розрахував середнє споживання природного газу в ЄС у жовтні-березні з 2018 по 2021 рік на рівні 256 мільярдів кубометрів. За його оцінками, джерела газу — не з РФ та 92 млрд кубометрів, вилучених зі сховищ — дорівнюють 242 млрд кубометрів. Імовірно, ця різниця буде компенсована шляхом економії — скорочення термостатів центрального опалення на один градус за Цельсієм має заощадити 10 мільярдів кубометрів — і можливих інших джерел.

Оскільки ЄС і національні уряди, такі як Велика Британія, вживають заходів, щоб пом’якшити удар по споживачах і бізнесу, “я не бачу соціального заворушення, яке змусило б уряди поступитися Путіну”, – пояснив Стефано Стефаніні, колишній італійський дипломат і зовнішньополітичний радник колишнього президента Джорджо Наполітано.

За його словами, Італія, де вибори відбудуться 25 вересня, а опитування громадської думки свідчать про те, що до влади прийде правоцентристський уряд на чолі з Джорджією Мелоні, навряд чи буде руйнівним, хоча деякі лідери правих партій, такі як Маттео Сальвіні та Сільвіо Берлусконі, який, ймовірно, буде в правлячій коаліції, близький до Путіна.

Професор Фрідман наголосив, що ще одним фактором, який свідчить про те, що європейські уряди не відступляться, є те, що російський президент, який пов’язав відновлення постачання газу зі скасуванням санкцій, не дав європейським урядам можливості легко відступити.

Докази, які свідчать про широкомасштабні зловживання цивільним населенням з боку російських військ в Україні, посилили ставлення європейців, зазначив він. Путін також не запропонував європейцям угоди, яку вони могли б реально підтримати. “Неочевидно, чого він очікує від Європи”, – наголосив він.

Якщо Європа не змінить курс, “тоді це фактично закінчиться зменшенням РФ”, пояснив він.