Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.
Під час свого звернення до міністрів енергетики країн-партнерів Шмигаль назвав ключові пріоритети України в обладнанні й озвучив кроки для збереження енергосистеми держави.
За словами прем’єр-міністра, необхідно максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу; відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо; впровадити програми енергоефективності; посилити транскордонну торгівлю електроенергією.
Також Шмигаль закликав докласти всіх зусиль, щоб покласти край залежності країн від російського ядерного палива й послуг.
“Росія порушила всі принципи ядерної безпеки, вчинивши численні акти ядерного тероризму. Ми повинні надіслати світові чіткий сигнал про те, що такі дії та риторика не може толеруватися”, – заявив Шмигаль.
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