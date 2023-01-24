Сьогодні, 24 січня, відбулося чергове засідання Міжнародної енергетичної консультативної ради, або так званого енергетичного "Рамштайну".

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

Під час свого звернення до міністрів енергетики країн-партнерів Шмигаль назвав ключові пріоритети України в обладнанні й озвучив кроки для збереження енергосистеми держави.

За словами прем’єр-міністра, необхідно максимально відремонтувати пошкоджені лінії електропередачі та розподілу; відновити та децентралізувати генерацію там, де це можливо; впровадити програми енергоефективності; посилити транскордонну торгівлю електроенергією.

Також Шмигаль закликав докласти всіх зусиль, щоб покласти край залежності країн від російського ядерного палива й послуг.

“Росія порушила всі принципи ядерної безпеки, вчинивши численні акти ядерного тероризму. Ми повинні надіслати світові чіткий сигнал про те, що такі дії та риторика не може толеруватися”, – заявив Шмигаль.