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10 квітня

Енергетики Чернігівщини отримали 17 тонн енергообладнання від міжнародних партнерів

Акціонерне товариство "Чернігівобленерго" отримало ще близько 17 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для проведення відновлювальних робіт.

Вівторок, 11 квітня 2023, 14:46
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Зображення: facebook/Міненерго

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Вантаж містить трансформатори, комплектні розподільні пристрої, шафи керування телемеханіки та інші матеріали, необхідні для ремонтних та відновлювальних робіт. Ця гуманітарна допомога надійшла зі Словенії, Італії, Франції, Ірландії, Нідерландів, Німеччини, Польщі, Швеції та Естонії.

Очільник Міненерго Герман Галущенко зауважив, що завдяки цьому обладнанню енергетики зможуть швидше ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів.

“Енергетична інфраструктура прикордонної Чернігівщини зазнає атак ворога з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Енергетики області 24/7 працюють над відновленням об’єктів, аби забезпечити стабільне енергопостачання для мешканців Чернігівщини. Дякую нашим міжнародним партнерам за надане обладнання, яке допоможе прискорити виконання відновлювальних робіт”, – подякував міністр енергетики.

Загалом за координації Міненерго для потреб “Чернігівобленерго” вже розподілено близько 250 тонн енергообладнання.

Теги: атаки критичної інфраструктури, воєнні злочини РФ, допомога Україні, енергетична система, Енергетичне обладнання, міжнародна підтримка, Міненерго, обстріли інфраструктури, повномасштабна війна, російсько-українська війна - наслідки

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