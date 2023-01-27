Про це інформує пресслужба ДТЕК.
Повідомляється, що останнім часом ситуація з обстрілами в Донецькій області загострилася. Це заважає фахівцям ДТЕК повертати світло жителям Донеччини.
Нагадаємо, що сьогодні, за добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано 26 цивільних об’єктів.
Учора, 26 січня, після масованої атаки РФ по всій території України енергетикам також вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі та заживити об’єкти інфраструктури в Одесі й повернути Київ та область до графіків планових відключень.
Також у пресслужбі запевняють, що енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та приступають до ремонтів, щойно отримають дозвіл від ЗСУ.
- Питання “коли закінчиться війна?” сьогодні є однією з головних тем в українському суспільстві. Вголос чи про себе, але в тій чи іншій формі ставлять його всі, чи собі, чи людям, які можуть знати (або стверджують, що можуть знати) на нього відповідь. Проте, якщо не обмежувати себе датою закінчення повномасштабної фази російсько-української війни, доведеться визнати – навряд чи ця війна закінчиться взагалі, принаймні, доки Україна та Росія існують такими, як існували досі. Адже почалась ця війна не 24 лютого 2022 і, значною мірою, навіть не 20 лютого 2014 року, і ведеться не за території, ресурси чи будь-яку з причин, згенерованих російською пропагандою за минулих 10 місяців.
- Ввечері 27 січня російські військові обстріляли територію Запоріжжя. Міська влада закликала жителів міста перейти до укриттів.