За дві доби енергетики ДТЕК відновили електропостачання для понад 32 тисяч родин у 18 населених пунктах Донецької області, які залишились без світла через артилерійські та ракетні обстріли.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

Повідомляється, що останнім часом ситуація з обстрілами в Донецькій області загострилася. Це заважає фахівцям ДТЕК повертати світло жителям Донеччини.

Нагадаємо, що сьогодні, за добу російські армійці обстріляли 17 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого зруйновано 26 цивільних об’єктів.

Учора, 26 січня, після масованої атаки РФ по всій території України енергетикам також вдалося стабілізувати ситуацію в енергосистемі та заживити об’єкти інфраструктури в Одесі й повернути Київ та область до графіків планових відключень.

Також у пресслужбі запевняють, що енергетики продовжують працювати над відновленням електропостачання та приступають до ремонтів, щойно отримають дозвіл від ЗСУ.