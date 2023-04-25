Акціонерне товариство "Херсонобленерго" отримало 230 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для проведення відновлювальних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Міненерго передало АТ “Херсонобленерго” чергову партію обладнання для проведення відновлювальних робіт, наданого міжнародними партнерами. Зокрема вантаж містить два силові трансформатори, які надійшли з Литви, а також необхідне для ремонту ЛЕП обладнання загальною вагою 6,5 тонн, надане партнерами з Німеччини.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що енергетики Херсонщини продовжують працювати в умовах надзвичайних ризиків, на замінованих російськими загарбниками територіях, щоденно проявляючи героїзм.

За його словами, надане міжнародними партнерами обладнання допомагає їм відновлювати постраждалі від дій російських загарбників енергетичні об’єкти і посилювати надійність електропостачання мешканцям прифронтової області.

“Дякуємо партнерам із Литви і Німеччини за чергову партію допомоги”, – резюмував міністр енергетики України Герман Галущенко.

Зазначимо, що станом на березень в Україні 111 енергетичних компаній отримали необхідне енергообладнання від міжнародних партнерів.

За словами заступника міністра енергетики України Фаріда Сафарова, гуманітарну допомогу українському енергетичному сектору вже надали 30 країн. Це 470 вантажів загальною вагою близько 6 000 тонн. Своєю чергою, Міністерство енергетики розподілило гуманітарну допомогу 111 підприємствам енергетичного сектору.