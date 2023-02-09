Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Відтак, отримане енергообладнання призначене для проведення ремонтних і відновлювальних робіт на постраждалих від російських атак енергетичних об’єктах Херсонської області.
Серед обладнання, яке було надане енергетикам Херсонської області, – трансформатори, генератори, роз’єднувачі та обладнання для ремонту ліній електропередачі (ЛЕП).
Гуманітарну допомогу Херсонській області надали Польща, Німеччина, Литва та Азербайджан.
“Енергетики працюють в режимі 24/7, використовуючи надане міжнародними партнерами обладнання, та повертають електрику і тепло у домівки українців”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
А також подякував за надане обладнання й підкреслив, що завдяки підтримці партнерів Україна продовжує тримати енергетичний фронт.
Нагадаємо, що наприкінці січня “Херсонобленерго” отримало близько 40 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Тоді було надано – електростанції резервного живлення, силові трансформатори, ручний інструмент, високовольтний кабель, ізолятори, запобіжники тощо.
У січні енергообладнання передала Італія, Литва, Угорщина, Польща, Фінляндія, Великобританія, Канада та Німеччина.
- Україна отримала від уряду Швеції 570 тонн енергетичного обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, пошкодженої внаслідок атак РФ.
- З грудня 2022 року Україна отримала від Нідерландів 36 вантажів гуманітарної допомоги у вигляді енергетичного обладнання загальною вагою 286,7 тонни.
- Французька делегація під час візиту до Харкова передала місту 181 генератор, придбаний за кошти французьких підприємців.