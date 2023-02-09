Акціонерне товариство "Херсонобленерго" отримало нову партію обладнання від міжнародних партнерів, яка містить у собі 45 тонн енергетичного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, отримане енергообладнання призначене для проведення ремонтних і відновлювальних робіт на постраждалих від російських атак енергетичних об’єктах Херсонської області.

Серед обладнання, яке було надане енергетикам Херсонської області, – трансформатори, генератори, роз’єднувачі та обладнання для ремонту ліній електропередачі (ЛЕП).

Гуманітарну допомогу Херсонській області надали Польща, Німеччина, Литва та Азербайджан.

“Енергетики працюють в режимі 24/7, використовуючи надане міжнародними партнерами обладнання, та повертають електрику і тепло у домівки українців”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

А також подякував за надане обладнання й підкреслив, що завдяки підтримці партнерів Україна продовжує тримати енергетичний фронт.

Нагадаємо, що наприкінці січня “Херсонобленерго” отримало близько 40 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Тоді було надано – електростанції резервного живлення, силові трансформатори, ручний інструмент, високовольтний кабель, ізолятори, запобіжники тощо.

У січні енергообладнання передала Італія, Литва, Угорщина, Польща, Фінляндія, Великобританія, Канада та Німеччина.