Акціонерне товариство "Херсонобленерго" отримало нову партію обладнання від міжнародних партнерів, яка охоплює 45 тонн енергетичного обладнання.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Відтак, отримане енергообладнання призначене для проведення ремонтних і відновлювальних робіт на постраждалих від російських атак енергетичних об’єктах Херсонської області.

Серед обладнання, наданого енергетикам Херсонської області, – трансформатори, генератори, роз’єднувачі та обладнання для ремонту ліній електропередачі (ЛЕП).

Гуманітарну допомогу Херсонській області надали Польща, Німеччина, Литва та Азербайджан.

“Енергетики працюють в режимі 24/7, використовуючи надане міжнародними партнерами обладнання, та повертають електрику і тепло у домівки українців”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Він також подякував за надане обладнання й підкреслив, що завдяки підтримці партнерів Україна продовжує тримати енергетичний фронт.

Нагадаємо, що наприкінці січня “Херсонобленерго” отримало близько 40 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Тоді було надано електростанції резервного живлення, силові трансформатори, ручний інструмент, високовольтний кабель, ізолятори, запобіжники тощо.

У січні енергообладнання передали Італія, Литва, Угорщина, Польща, Фінляндія, Великобританія, Канада та Німеччина.