Енергетики Миколаївської області отримали понад 680 тонн різного обладнання і матеріалів для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Сьогодні, 23 березня, міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав Миколаївську область. Під час робочої поїздки Герман Галущенко відзначив особливий внесок миколаївських енергетиків у відновлення електропостачання в області.

Зокрема, він зазначив, що нещодавно було заживлено останній населений пункт, який тривалий час через військові дії залишався без світла.

“Ворог прицільно обстрілював прифронтову Миколаївщину, намагаючись залишити без світла і тепла тисячі людей. Але наші енергетики завдяки своєму героїзму, професіоналізму та підтримці міжнародних партнерів швидко відновили пошкоджену інфраструктуру”, – підкреслив Герман Галущенко.

Під час візиту до “Миколаївобленерго” очільник Міненерго передав чергову партію енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Загалом за координації Міненерго миколаївські енергетики отримали понад 680 тонн різного обладнання і матеріалів для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.

Крім того, у відомстві додали, що ще близько 4 млн євро з Фонду енергетичної підтримки України найближчим часом буде спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання та матеріалів для потреб Миколаївської області.