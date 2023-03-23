Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.
Сьогодні, 23 березня, міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав Миколаївську область. Під час робочої поїздки Герман Галущенко відзначив особливий внесок миколаївських енергетиків у відновлення електропостачання в області.
Зокрема, він зазначив, що нещодавно було заживлено останній населений пункт, який тривалий час через військові дії залишався без світла.
“Ворог прицільно обстрілював прифронтову Миколаївщину, намагаючись залишити без світла і тепла тисячі людей. Але наші енергетики завдяки своєму героїзму, професіоналізму та підтримці міжнародних партнерів швидко відновили пошкоджену інфраструктуру”, – підкреслив Герман Галущенко.
Під час візиту до “Миколаївобленерго” очільник Міненерго передав чергову партію енергетичного обладнання від міжнародних партнерів. Загалом за координації Міненерго миколаївські енергетики отримали понад 680 тонн різного обладнання і матеріалів для проведення ремонтних та відновлювальних робіт.
Крім того, у відомстві додали, що ще близько 4 млн євро з Фонду енергетичної підтримки України найближчим часом буде спрямовано на закупівлю енергетичного обладнання та матеріалів для потреб Миколаївської області.
- Станом на 23 березня енергосистема України продовжує працювати без обмежень для споживачів та з резервом потужності, проте можливі тимчасові відключення електроенергії у Житомирській області.
- Міністр енергетики України Герман Галущенко відвідав підприємство, де вироблятимуть ядерне паливо для вітчизняних атомних енергоблоків, а згодом – і для експорту до інших країн.