Вчора, 22 лютого, Акціонерне товариство "Сумиобленерго" отримало 8 тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для проведення відновлювальних і ремонтних робіт.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Загалом за координації Міненерго енергетикам Сумської області було передано понад 113 тонн обладнання від міжнародних партнерів.

До складу вантажу, переданого “Сумиобленерго”, увійшли акумулятори, генератори, силові трансформатори та інші матеріали.

Енергообладнання Сумській області надали Велика Британія, Канада та Німеччина.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що Сумщина – це прикордонна область, енергетична інфраструктура якої зазнає регулярних обстрілів з боку російських військ. Тому енергетики регіону цілодобово працюють над відновленням електро- та теплопостачання, і передане їм обладнання допоможе проводити ремонтні роботи ще оперативніше.

“Дякуємо Великій Британії, Канаді та Німеччині за цю допомогу. Це внесок в енергетичну безпеку не тільки України, але і всієї Європи”, – наголосив Герман Галущенко.

Зауважимо, що станом на 23 лютого дефіциту потужності в енергосистемі України немає вже дванадцяту добу поспіль і наразі не передбачається, проте в Одесі все ще діють мережеві обмеження через значні пошкодження енергетичної інфраструктури.

Відтак, в енергосистемі України працюють усі види електростанцій. Імпорт електроенергії здійснюється у незначних обсягах і продовжує знижуватися.

Проте, як зазначають у компанії, через пошкодження мереж операторів системи розподілу, спричинені обстрілами РФ, є знеструмлення у прифронтових районах Харківської, Запорізької, Херсонської областей. Там, де дозволяє безпекова ситуація, проводяться ремонтні роботи.

За даними “Укренерго”, ліміти споживання до областей не доводились через відсутність дефіциту потужності в енергосистемі. Однак при зміні ситуації в енергосистемі та різкому зростанні споживання можливе застосування відключень.