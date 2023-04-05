Акціонерне товариство "Вінницяобленерго" отримало ще 10, 4 млн тонн енергетичного обладнання від міжнародних партнерів для проведення відновлювальних робіт.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України.

Загалом за координації Міненерго для потреб “Вінницяобленерго” було розподілено майже 45 тонн енергообладнання.

Вантаж містить трансформатори, генератори, ізолятори, кабель, а також високовольтні обмежувачі перенапруг. Ця гуманітарна допомога надійшла до України з Литви, Фінляндії, Молдови, Словенії, Норвегії, Німеччини та Латвії.

Міністр енергетики України Герман Галущенко зазначив, що завдяки цьому обладнанню енергетики зможуть швидше ліквідовувати наслідки ворожих обстрілів. Відповідно швидше буде відновлюватися стабільна робота енергетичної інфраструктури Вінниччини.

“Вдячний енергетикам за професіоналізм та цілодобову роботу, а нашим міжнародним партнерам – за постійну підтримку та допомогу”, – подякував очільник Міненерго.

Зазначимо, що в Україні 111 енергетичних компаній отримали необхідне енергообладнання від міжнародних партнерів. Заступник міністра енергетики України Фарід Сафаров зауважи, що надане Україні міжнародними партнерами енергетичне обладнання допомагає відновлювати енергопостачання тисячам українців.

За його словами, гуманітарну допомогу українському енергетичному сектору вже надали 30 країн. Це 470 вантажів загальною вагою близько 6 000 тонн. Своєю чергою, Міністерство енергетики розподілило гуманітарну допомогу 111 підприємствам енергетичного сектору.