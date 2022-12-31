У ДТЕК повідомили, що працівники енергетичної служби України зроблять все можливо для того, аби жителі столиці, Київської та Дніпропетровської областей у новорічну ніч були з електроенергією.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

“Енергетики докладають максимум зусиль, щоб за рахунок суттєвого обмеження промисловості забезпечити жителів Києва, Київщини та Дніпропетровщини світлом у новорічну ніч, не застосовуючи графіки відключень. Бажаємо приємних свят! Всім нам перемоги у 2023 році!”, – зазначили у компанії.

Нагадаємо, що вчора, 30 грудня, Київ повернувся до графіків планових стабілізаційних відключень.

За даними “Укренерго”, станом на 30 грудня в енергосистемі дефіцит потужності знаходиться на тому ж рівні, що і до 10-ї масованої ракетної атаки росіян. Завдяки професійним діям диспетчерського центру “Укренерго” наслідки пошкоджень мали значно менший вплив на роботу енергосистеми, ніж того очікував ворог.

Зараз енергосистема у плановому режимі відновлює нормальну роботу, відтак продовжується набір потужності генерацією. Проте внаслідок влучань у деякі енергооб’єкти складною залишається ситуація у південному та східному регіонах України.

До всіх областей доведено ліміти споживання, перевищення яких призводить до необхідності застосування аварійних відключень.

Раніше президент України Володимир Зеленський розповів, що держава має план щодо забезпечення електропостачання та його генерації.

За його словами, після ставки на окремій нараді обговорили стан в енергетиці. Зеленський запевнив, що влада має “чітку стратегію убезпечення генерації та постачання електрики”. Втім, щоби її реалізувати, потрібен час та багато зусиль.

Нагадаємо, що вранці 29 грудня російські окупаційні війська завдали чергового масованого ракетного удару по території України. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.