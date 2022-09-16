16 вересня 2022 року, колона з 25 вантажівок "Енергоатому", пройшовши ворожі блокпости, дісталася Енергодару.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому”.

Варто зауважити, що у такий спосіб компанія забезпечила доставлення першочергово необхідних запчастин для ремонту пошкоджених ліній електропередачі та енергоблоків Запорізької АЕС, яку продовжують тероризувати російські окупанти.

Водночас було поновлено незнижувальний запас хімічних реагентів, необхідних для роботи ЗАЕС, і, найголовніше, доставлено додаткові запаси пального для забезпечення роботи дизель-генераторів у разі знеструмлення станції”.

Попри небезпеку та труднощі вантаж доправили водії “Енергоатому”, зокрема й з Хмельницької та Рівненської атомних електростанцій.