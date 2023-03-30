"Енергоатом" готується до запуску повітряної лінії, яка через Польщу з'єднає українську та європейську енергосистеми.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома”.

“Так ми розширюємо свої можливості та зміцнюємо зв’язок України з європейською енергосистемою. Це надзвичайно важливо в умовах, коли Росія веде прицільні обстріли нашої енергетичної інфраструктури”, – сказав президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Зараз на майданчику вже змонтовано частину необхідного обладнання, а відповідні підрозділи “Енергоатома” проводять роботи перед пусконалагоджувальним процесом. Щойно “Енергоатом” і “Укренерго” виконають частину своїх зобов’язань, лінію можна буде вводити в експлуатацію. За оцінками фахівців, роботи можуть бути завершені у квітні.

У компанії пояснили, що повітряна лінія електропередачі, яка працювала ще за СРСР, відтоді як він розпався, була виведена з експлуатації та з 1991 року не працювала. Тому “Енергоатом” порушив питання про необхідність її відновлення.

Петро Котін зазначив, що у перспективі ця лінія електропередачі дасть Україні можливість експортувати й імпортувати електроенергію до країн ЄС, що матиме позитивний вплив для розвитку вітчизняної економіки.