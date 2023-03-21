Про це повідомило ДП “НАЕК “Енергоатом“.

Підприємство зазначило, що співпраця з компанією вийшла на новий рівень.

“Сьогодні ми підписали угоду, яка дасть Україні не лише розпочати якісну післявоєнну відбудову енергетичної інфраструктури, а й стати у світі однією із перших країн, яка залучає перспективні технології малих модульних реакторів для цього”, – сказав президент Енергоатома Петро Котін.

Модульні реактори почнуть реалізовувати, коли Україна буде відбудовуватися.

Згідно з меморандумом, Rolls-Royce SMR буде підтримувати відновлення України шляхом розгортання електростанції із заводським малим модульним реактором (SMR). Вони мають генерувати такий обсяг безвуглецевої електроенергії, якої вистачатиме для живлення мільйона будинків протягом понад 60 років.

Гендиректор Rolls-Royce SMR Том Самсон заявив, що уряд Великої Британії підтримує Україну та її громадян. Також він готовий допомагати у відновленні енергосистеми.

“Завдяки власним британським ядерним технологіям ми потенційно можемо допомогти народу України швидко відбудуватися й відновити енергетичну безпеку та незалежність”, – наголосив він.

Довідка. Компанія Rolls-Royce SMR була створена у листопаді 2021 року. Її заснували для розробки і комерціалізації малих модульних реакторів. Компанія планує створити типовий проєкт реактора потужністю 470 МВт. Вона має короткий цикл будівництва та введення в експлуатацію об’єктів — близько 500 днів. Ще Rolls-Royce SMR займається серійним виготовлення основних комплектуючих на локалізованому виробництві з можливістю доставки звичайним транспортом у будь-яке місце.