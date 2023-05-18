Джерело: пресслужба Київської міської військової адміністрації.

Як повідомляється, гвинтокрил Збройним силам передав директор підприємства Петро Котін. Він висловив побажання, щоб цей гелікоптер допоміг захисникам звільнити українські території, зокрема Запорізьку атомну електростанцію.

Своєю чергою, начальник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко наголосив, що для перемоги потрібно задіяти всі засоби і сили, особливо технічні.

“Тому кожна одиниця техніки, а тим паче така як гвинтокрил, – це вагома допомога Збройним силам України. Вірю, що цей гелікоптер вірно послужить нашим воїнам і допоможе наблизити мир в Україні після нашої перемоги”, – сказав начальник КМВА.