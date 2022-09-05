У відповідь на повідомлення щодо втрати контролю над рівнем радіації на Запорізькій АЕС, в Енергоатомі проінформували, що зазначена інформація не відповідає дійсності.

Про це повідомляє пресслужба ДП.

У заяві зазначили, що дані вимірювань радіаційного фону, ймовірно, не надходили до Центру прогнозування наслідків радіаційних аварій Укргідрометцентру деякий час зранку внаслідок збою інтернет-зв‘язку.

5 вересня внаслідок пожежі, яка сталася через обстріли, була відімкнена ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Феросплавна, тобто остання лінія, яка з`єднувала вузол ЗАЕС/ЗаТЕС із енергосистемою України. Відтак було розвантажено та відключено від мережі енергоблок №6, який зараз живить власні потреби ЗАЕС.

Російські війська активно обстрілювали територію навколо Запорізької АЕС минулими днями. До останнього інциденту було пошкоджено та відключено три інші лінії електропередачі, а саме:

750 кВ ЗАЕС – Дніпровська;

330 кВ ЗаТЕС – Каховська;

ЛЕП 330 кВ ЗаТЕС – Мелітополь.

Окупанти також пошкодили АТ 750/330 кВ ЗАЕС. Інші лінії вузла ЗАЕС/ЗаТЕС зазнали пошкоджень ще раніше.

Тому вже вдруге за останні два тижні станція повністю відключилась від енергосистеми України.

25 серпня на території Запорізької АЕС вперше відбулося знеструмлення, а всі енергоблоки зупинили.