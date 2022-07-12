11 липня державне підприємство "НАЕК "Енергоатом" та Westinghouse Electric Company підписали контракт щодо поглиблення співробітництва у питанні будівництва на Хмельницькій АЕС нових енергоблоків за технологією AP1000.

Про це повідомляє пресслужба державного підприємства “НАЕК “Енергоатом” та пресслужба Westinghouse Electric Company.

Згідно з угодою, Westinghouse надасть технічну інформацію про технологію AP1000 для оновлення техніко-економічного обґрунтування “Енергоатому”, необхідного для будівництва нових блоків. Це сприятиме співпраці між компаніями та дозволить розпочати процес ліцензування реакторних установок AP1000 для подальшого розвитку українських ініціатив стосовно чистої енергії.

“Ми раді зробити цей наступний важливий крок на підтримку нашого зобов’язання щодо будівництва нових блоків за технологією AP1000 на Хмельницькій АЕС. Цінуємо партнерство з Westinghouse щодо спільної й оперативної роботи для досягнення ключових етапів проєкту”, – зазначив президент “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін.

Натомість президент Westinghouse Energy Systems Девід Дархем заявив, що компанія готова надати необхідні технології та обладнання і наголосив, що це значні кроки для енергетичної незалежності України.

“Ми постійно надихаємося непохитною рішучістю та стійкістю наших стратегічних партнерів”, – додав Девід Дархем.

Нагадаємо, що на початку червня президент ДП “НАЕК “Енергоатом” Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали три угоди про посилення співпраці між компаніями.

Довідка. АР1000 – є перевіреним реактором покоління III+ з унікальними пасивними системами безпеки, модульною стандартною конструкцією, найкращими в галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.