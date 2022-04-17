Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома“.

Електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома відновили вчора. Фахівці розпочали налаштування обладнання та приладів для його нормального функціонування.

Російські окупаційні війська залишили територію ЧАЕС наприкінці березня. Тоді стало відомо, що ворожі солдати все-таки копали окопи у радіаційному Рудому лісі. Після того, як їхні військові відчули симптоми променевої хвороби — вони двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь. Після цього війська розпочали перегрупування для наступу на Сході України.

Окупанти завдали збитків ЧАЕС. Вони залишили захоплену Чорнобильську АЕС, вкравши наявне майно: комп’ютери, чайники, кавоварки, виделки, ложки та сервізи тощо. Також росіяни розікрали кімнату зберігання речей і поцупили роги оленя. Ще вони забрали з собою фари в старих жигулях, які були експонатом музею.