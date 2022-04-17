Про це повідомляє пресслужба “Енергоатома“.
Електроживлення одного з ядерних об’єктів Енергоатома відновили вчора. Фахівці розпочали налаштування обладнання та приладів для його нормального функціонування.
Російські окупаційні війська залишили територію ЧАЕС наприкінці березня. Тоді стало відомо, що ворожі солдати все-таки копали окопи у радіаційному Рудому лісі. Після того, як їхні військові відчули симптоми променевої хвороби — вони двома колонами вирушили в бік українського кордону з Республікою Білорусь. Після цього війська розпочали перегрупування для наступу на Сході України.
Окупанти завдали збитків ЧАЕС. Вони залишили захоплену Чорнобильську АЕС, вкравши наявне майно: комп’ютери, чайники, кавоварки, виделки, ложки та сервізи тощо. Також росіяни розікрали кімнату зберігання речей і поцупили роги оленя. Ще вони забрали з собою фари в старих жигулях, які були експонатом музею.
- Нагадаємо, у зоні відчуження через російських військових, які копали окопи, зріс рівень радіації. У деяких місцях Рудого лісу показник перевищує норму у 50 разів.
- Під час відходу російські війська вивезли через Чорнобиль приблизно 10 тисяч одиниць важкої техніки. Є ризики, що вона може бути радіаційно зараженою та становити небезпеку для людей.