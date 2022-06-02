Енергоатом спростував чутки про можливе відключення ЗАЕС та закликав ЗМІ не поширювати подібні заяви.

Про це повідомляє Енергоатом у Telegram.

Зазначається, що раніше в медіапросторі (повідомив радник прем’єр-міністра Юрій Бойко) з’явилася інформація про можливі сценарії відключення Запорізької АЕС.

Однак Енергоатом спростував ці дані, запевнивши, що єдиний сценарій, який розглядається сьогодні — це сценарій стабільної та надійної роботи ЗАЕС.

“Її відключення (ЗАЕС — прим. ред.) неможливе ні з технічної, ні з безпекової, ні з економічної, ні з політичної точки зору”, — йдеться в повідомленні Енергоатома.

Наголошується, що наразі співробітники ЗАЕС працюють під “шаленим тиском окупантів”, ризикуючи життям і здоров’ям, та залишаються патріотами своєї країни.

“Вони залишаються справжніми українськими патріотами й готові ризикувати власним життям заради забезпечення ядерної та радіаційної безпеки й недопущення ядерного тероризму”, — зазначає Енергоатом.

Компанія закликала експертів та ЗМІ припинити спекуляції та різні гіпотези щодо подальшої роботи ЗАЕС.