Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.
Згідно з підписаними угодами, буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з найкращими у галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.
Також досягнуто домовленості щодо збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС. Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть збудовані в Україні у межах співпраці.
Паливо планують постачати з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції. При цьому виробництво компонентів тепловидільних збірок відбуватиметься в Україні.
Окрім того, компанії мають намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні. Він буде займатися супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.
“Дякую нашим американським партнерам за багаторічну плідну співпрацю і надійну підтримку України під час війни”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ, у лютому 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива.
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