Президент ДП "НАЕК "Енергоатом" Петро Котін та президент і головний виконавчий директор Westinghouse Electric Company Патрік Фрагман підписали три угоди про посилення співпраці між компаніями.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства енергетики України.

Згідно з підписаними угодами, буде збільшено кількість енергоблоків АЕС, що будуватимуться за технологією АР1000 в Україні, з 5 до 9. Це реактори нового покоління з найкращими у галузі експлуатаційними характеристиками та можливістю працювати в режимі маневрування.

Також досягнуто домовленості щодо збільшення обсягів постачання американського ядерного палива для потреб усіх українських АЕС. Йдеться про забезпечення паливом наявних енергоблоків і тих, які будуть збудовані в Україні у межах співпраці.

Паливо планують постачати з виробничого майданчика Westinghouse у Швеції. При цьому виробництво компонентів тепловидільних збірок відбуватиметься в Україні.

Окрім того, компанії мають намір створити інженерно-технічний центр Westinghouse в Україні. Він буде займатися супроводом будівництва та експлуатації енергоблоків АР1000 в Україні, а також програмою виведення з експлуатації енергоблоків українських АЕС.

“Дякую нашим американським партнерам за багаторічну плідну співпрацю і надійну підтримку України під час війни”, – зазначив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення РФ, у лютому 2022 року Україна повністю відмовилась від російського ядерного палива.