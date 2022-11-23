Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій та міський голова Нетішина (міста-супутника станції) Олександр Супрунюк.
“Енергоблоки ХАЕС відключено від енергосистеми. Внаслідок ракетних ударів по об’єктах інфраструктури, електромережі вимкнено та на даний час відсутня напруга в більшості громадах області, крім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська”, – повідомив Сергій Гамалій. Відтак додав, що частина міста Хмельницького залишилась без води.
Своєю чергою, Олександр Супрунюк написав у Facebook: “Зупинення блоків. Немає електропостачання, води, можливо тепла. Готуємося до гіршого, надіємося на краще”.
Речник “Енергоатому” Леонід Олійник у коментарі “РБК-Україна” підтвердив, що всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинено. Причиною є руйнування електромереж.
“Так. Це пов‘язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нема куди видавати електроенергію”, – сказав він.
Зазначимо, що сьогодні, 23 листопада, через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
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