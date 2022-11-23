Сьогодні, 23 листопада, російські окупанти завдали масованих ракетних атак по всій Україні, внаслідок чого енергоблоки Хмельницької та Південноукраїнської атомних електростанцій відключено від енергосистеми.

Про це повідомив голова Хмельницької ОВА Сергій Гамалій та міський голова Нетішина (міста-супутника станції) Олександр Супрунюк.

“Енергоблоки ХАЕС відключено від енергосистеми. Внаслідок ракетних ударів по об’єктах інфраструктури, електромережі вимкнено та на даний час відсутня напруга в більшості громадах області, крім Білогір‘я, Теофіполя, Полонного та Волочиська”, – повідомив Сергій Гамалій. Відтак додав, що частина міста Хмельницького залишилась без води.

Своєю чергою, Олександр Супрунюк написав у Facebook: “Зупинення блоків. Немає електропостачання, води, можливо тепла. Готуємося до гіршого, надіємося на краще”.

Речник “Енергоатому” Леонід Олійник у коментарі “РБК-Україна” підтвердив, що всі енергоблоки Південноукраїнської АЕС аварійно зупинено. Причиною є руйнування електромереж.

“Так. Це пов‘язано з руйнуванням мереж. Зі станцією все добре. Нема куди видавати електроенергію”, – сказав він.

Зазначимо, що сьогодні, 23 листопада, через російську ракетну атаку є влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури. У всіх регіонах відбуваються аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.