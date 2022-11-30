Президент України Володимир Зеленський наголосив, що енергетичні компанії повинні надати людям передбачуваність життя – попереджати коли вимикатимуть світло та скільки це триватиме.

Про це президент розповів у своєму вечірньому зверненні.

Глава держави провів сьогодні засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якій обговорив питання окупованих територій, територій, на яких йдуть бойові дії, а також – енергетику та зв’язок. Зокрема, учасники засідання фіксують результати того, що вже зроблено для захисту наших систем і готують нові рішення.

Володимир Зеленський зазначив, що енергетики та комунальні служби зараз роблять усе, щоб стабілізувати систему й дати людям більше енергії на довший час. Проте, президент зауважив, що є дуже важливим те, щоб люди розуміли, коли і на який проміжок часу в них відключать електрику – це входить до сфери відповідальності як самих енергокомпаній, так і місцевої влади.

“Люди мають право знати. І настільки, наскільки це можливо зараз, має бути забезпечена передбачуваність життя. Люди бачать, що в сусідніх будинках чи на найближчих вулицях чомусь інші правила щодо світла. А має бути справедливість і зрозумілість”, – зауважив президент.