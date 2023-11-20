Влада підкреслює готовність до можливих атак, зазначаючи, що багато пошкоджень було виправлено, впроваджено резервне обладнання та підвищено рівень захисту. Також розроблено багаторівневий захист для енергетичних об’єктів, включаючи інженерні зміцнення та протиповітряний захист.

📍 Перший рівень – для захисту від вибухової хвилі чи непрямих атак «Шахедів» (габіони – мішки з піском, скріплені металевими клітинами).

📍 Другий рівень – конструкції для захисту від прямого влучення дронів.

📍 Третій рівень – масштабні конструкції для комбінованого захисту від ударів ракет і «Шахедів».