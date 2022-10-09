Про це голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.
За його словами, пошкоджену вчора зовнішню лінію електропередачі відновлено, і ЗАЕС знову під’єднано до мережі.
Однак це є лише “тимчасовим полегшенням” у неприйнятній ситуації, додав він, знову наголосивши на необхідності створити навколо найбільшої в Європі АЕС зону безпеки.
Після обговорення нагального питання у Москві, Гроссі планує повернутися до України, щоб підбити підсумки переговорів.
Our team at #Zaporizhzhya confirms the offsite power line lost yday was restored & #ZNPP is reconnected to the grid—a temporary relief in a still untenable situation. A protection zone is needed now. I will travel to 🇷🇺 & will see 🇺🇦@ZelenskyyUa thereafter to establish the zone.
— Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 9, 2022
Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії заявив, що Запорізька атомна електростанція потребує негайного захисту після того, як внаслідок обстрілів було зупинено зовнішнє живлення станції.
8 жовтня, внаслідок обстрілів російських окупантів, було повністю знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію. Згідно з даними, о 00:59, внаслідок обстрілу російських армійців, було пошкоджено останню лінію зв’язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.
Як наслідок, лінія відімкнулась, а Запорізька АЕС – повністю знеструмлена. “В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб”, – наголосили в Енергоатомі.
У відомстві додали, що потрібен ремонт та відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. “Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними”, – резюмували в Енергоатомі.
- Російські загарбники викрали печатку Запорізької атомної електростанції, яка засвідчувала право підпису документів.
- Генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що вирушить до Москви, аби обговорити ядерну безпеку та ситуацію на Запорізькій атомній електростанції після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським у Києві.
- Голова Міжнародного агентства з атомної енергетики Рафаель Гроссі заявив, що Запорізька атомна електростанція є українським об’єктом, і можливі зміни “будуть складним питанням”, яке йому доведеться обговорити під час майбутнього візиту до Москви.
- У Європейському Союзі заявили, що “рішуче засуджують” та ніколи не визнають указ президента РФ про незаконне захоплення Запорізької атомної електростанції, вимагаючи посилити присутність Міжнародного агентства з атомної енергії на об’єкті.