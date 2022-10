Про це голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.

За його словами, пошкоджену вчора зовнішню лінію електропередачі відновлено, і ЗАЕС знову під’єднано до мережі.

Однак це є лише “тимчасовим полегшенням” у неприйнятній ситуації, додав він, знову наголосивши на необхідності створити навколо найбільшої в Європі АЕС зону безпеки.

Після обговорення нагального питання у Москві, Гроссі планує повернутися до України, щоб підбити підсумки переговорів.

