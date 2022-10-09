Представники Міжнародного агентства з атомної енергії на Запорізькій атомній електростанції підтвердили, що пошкоджену напередодні лінію зв'язку з енергосистемою відновлено, а об'єкт знову під'єднано до енергомережі України.

Про це голова МАГАТЕ Рафаель Гроссі повідомив у Twitter.

За його словами, пошкоджену вчора зовнішню лінію електропередачі відновлено, і ЗАЕС знову під’єднано до мережі.

Однак це є лише “тимчасовим полегшенням” у неприйнятній ситуації, додав він, знову наголосивши на необхідності створити навколо найбільшої в Європі АЕС зону безпеки.

Після обговорення нагального питання у Москві, Гроссі планує повернутися до України, щоб підбити підсумки переговорів.

Our team at #Zaporizhzhya confirms the offsite power line lost yday was restored & #ZNPP is reconnected to the grid—a temporary relief in a still untenable situation. A protection zone is needed now. I will travel to 🇷🇺 & will see 🇺🇦@ZelenskyyUa thereafter to establish the zone. — Rafael MarianoGrossi (@rafaelmgrossi) October 9, 2022

Раніше генеральний директор Міжнародного агентства з атомної енергії заявив, що Запорізька атомна електростанція потребує негайного захисту після того, як внаслідок обстрілів було зупинено зовнішнє живлення станції.

8 жовтня, внаслідок обстрілів російських окупантів, було повністю знеструмлено Запорізьку атомну електростанцію. Згідно з даними, о 00:59, внаслідок обстрілу російських армійців, було пошкоджено останню лінію зв’язку з енергосистемою 750 кВ ЗАЕС – Дніпровська.

Як наслідок, лінія відімкнулась, а Запорізька АЕС – повністю знеструмлена. “В автоматичному режимі увімкнулись дизель-генератори. Наявних запасів дизельного пального для їх роботи в такому режимі вистачить на 10 діб”, – наголосили в Енергоатомі.

У відомстві додали, що потрібен ремонт та відновлення роботи ліній зв’язку ЗАЕС з енергосистемою. “Плани щодо включення енергоблоків в умовах обстрілів і пошкодження всіх ліній є нереальними”, – резюмували в Енергоатомі.