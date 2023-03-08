Вже 25 днів поспіль енергосистема України не має дефіциту потужності. Проте все ще існує велика потреба в додаткових постачаннях обладнання для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на слова заступника міністра енергетики України з питань європейської інтеграції Ярослава Демченкова.

Ярослав Демченков підкреслив, що енергетична система України стала ключовою мішенню російських загарбників. Водночас вона продемонструвала надзвичайну стійкість завдяки проведеній в умовах війни синхронізації з європейською ENTSO-E, героїчній роботі українських енергетиків та підтримці міжнародних партнерів, які сформували міжнародну коаліцію на підтримку України та її енергетичного сектору.

Заступник міністра енергетики наголосив, що протягом останніх тижнів українська енергосистема не має дефіциту потужності. Проте все ще існує велика потреба в додаткових постачаннях обладнання для забезпечення стабільного функціонування електроенергетики.

“Важливо мати запас обладнання на майбутнє. Ремонт і перебудова займе багато часу. Ми маємо особливо гостру потребу у високовольтному обладнанні, зокрема трансформаторах, розподільній газовій генерації та іншому енергетичному обладнанні”, – підсумував Ярослав Демченков.

Окрім того, за даними “Укренерго”, в українській енергосистемі вдалося сформувати енергорезерв, що зумовлено зниження дефіциту потужності на яке впливає збільшення світлового дня та поступове сезонне потепління.

На сьогодні працюють всі види електростанцій в енергосистемі. Для покриття споживання достатньо генерації електроенергії в енергосистемі країні. Крім того, імпорт електроенергії незначний.

“Знижене споживання, відновлення роботи деяких генеруючих потужностей, забезпеченість ресурсом гідрогенерації та сезонне стрімке зростання ВДЕ дозволило сформувати в енергосистемі певний резерв потужності, що підвищує рівень надійності електропостачання та операційної безпеки енергосистеми”, – додали в “Укренерго”.

Зокрема, в Одеській області продовжують ремонтні роботи для підвищення надійності живлення регіону. На інших пошкоджених об’єктах “Укренерго” теж тривають роботи.