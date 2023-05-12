Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Нині триває активна ремонтна кампанія на теплових та атомних електростанціях. Потужність енергоблоків, виведених у ремонт, зараз компенсується активною роботою гідроелектростанцій, а також сезонним збільшенням генерації на сонячних та вітрових електростанціях.

Крім того, продовжується експорт електроенергії у Молдову та Польщу у нічні та денні години. Імпорт наразі відсутній.

Своєю чергою, російські загарбники продовжують обстріли прифронтових та прикордонних районів Донецької, Запорізької, Сумської, Харківської, Херсонської областей.

На Донеччині через обстріли знеструмлено вугільну шахту. В “Укренерго” зазначили, що ремонтні роботи розпочнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.

Також росіяни обстріляли один із районів на Харківщині. Наслідки з’ясовуються. Водночас бригади обленерго продовжують відновлювати енергопостачання споживачів, знеструмлених через бойові дії. Зокрема, за добу відновлено живлення близько 22 тис. споживачів на Запоріжжі, Донеччині та Сумщині. Триває заживлення споживачів на Чернігівщині та Херсонщині.

В “Укренерго” нагадали, що за відсутності надзвичайних подій актуальну інформацію про стан енергосистеми “Укренерго” оприлюднює тричі на тиждень.

“Будь-які інші рекламні оголошення в телеграм-каналах про “найбільш свіжу інформацію” можуть вводити в оману, і ми закликаємо ними не користуватися. Офіційну та правдиву інформацію ми публікуємо регулярно”, – резюмували в компанії.