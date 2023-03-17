Енергосистема України продовжує працювати без обмежень для споживачів та з резервом потужності, проте у двох областях та Києві можливі обмеження електропостачання.

Про це інформує пресслужба Міністерства енергетики України з посиланням на слова очільника Міненерго Германа Галущенка.

За словами міністра енергетики, генерація має необхідні обсяги потужності для повного забезпечення потреб споживачів електроенергії по всій країні. Водночас тривають ремонтні роботи на об‘єктах високовольтних мереж, що постраждали внаслідок останнього масованого обстрілу РФ.

Зокрема, у Житомирській, Київській областях та у Києві можливі обмеження електропостачання через ремонти мережевої інфраструктури.

За даними ДТЕК, сьогодні, 17 березня, у Києві та Київській області діятимуть часткові стабілізаційні відімкнення електроенергії.

Без електроенергії сьогодні залишаться частина споживачів у таких районах Києва: Голосіївський; Святошинський; Шевченківський та Солом’янський.

Як зазначили у ДТЕК, відімкнення електропостачання у столиці відбувається згідно з графіком.

Також стабілізаційні графіки були застосовані у частині районів Київської області, а саме: Бучанського; Обухівського та Фастівського.

Стабілізаційні відімкнення відбуваються через пошкодження обладнання, внаслідок чого енергооб’єкти не можуть передавати енергію для всіх мешканців цих районів. Тому за командою “Укренерго” були застосовані стабілізаційні відключення згідно з графіками.