Про це Володимир Кудрицький заявив на брифінгу.
“Завдяки тим можливостям, які є в нашій енергосистемі, ми можемо впевнено дивитись у майбутній опалювальний період. Українська енергосистема здатна пройти цей сезон за будь-яких сценаріїв відключення якихось енергоблоків”, – наголосив він.
Так, синхронізація з європейською континентальною мережею ENTSO-E надала Україні не тільки експортного, а й імпортного потенціалу. Тож, на переконання Кудрицького, у разі потреби українці зможуть розраховувати на підтримку з боку європейської енергосистеми.
7 червня Україна отримала рішення європейської компанії ENTSO-E, яке відкриває можливість експорту електроенергії до країн ЄС.
Довідка. ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує десятки операторів країн європейського континенту. Організація створена у липні 2009 року шляхом первинного об’єднання операторів ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA.
ENTSO-E станом на початок 2018 року вже мала ряд переваг по місткості 1136 ГВт проти 300 ГВт енергосистеми РФ/РБ, має безплатну міждержавну торгівлю електроенергією, ринкове ціноутворення, розподілений (частковий) внесок у стабільність системи, спільні єдині технічні стандарти експлуатації та законодавчу базу, відсутність впливу воюючої з Україною РФ як ключового балансорегулятора у випадку аварійних ситуацій.
- Нагадаємо, уряд створив штаб, який буде у щоденному режимі займатися підготовкою до опалювального сезону. Адже потрібно готуватися до найскладнішого в історії України опалювального сезону, який очікує українців цієї зими.
- Радниця міністра енергетики України Олена Зеркаль заявила про перспективи експорту української електроенергії до країн ЄС та мільйони євро прибутку на рік. Таку можливість відкриває рішення компанії ENTSO-E.