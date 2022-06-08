Голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький запевнив, що наступний опалювальний сезон українська енергосистема зможе пройти рівномірно та за будь-яких сценаріїв.

Про це Володимир Кудрицький заявив на брифінгу.

“Завдяки тим можливостям, які є в нашій енергосистемі, ми можемо впевнено дивитись у майбутній опалювальний період. Українська енергосистема здатна пройти цей сезон за будь-яких сценаріїв відключення якихось енергоблоків”, – наголосив він.

Так, синхронізація з європейською континентальною мережею ENTSO-E надала Україні не тільки експортного, а й імпортного потенціалу. Тож, на переконання Кудрицького, у разі потреби українці зможуть розраховувати на підтримку з боку європейської енергосистеми.

7 червня Україна отримала рішення європейської компанії ENTSO-E, яке відкриває можливість експорту електроенергії до країн ЄС.

Довідка. ENTSO-E — європейська мережа операторів системи передачі електроенергії, що об’єднує десятки операторів країн європейського континенту. Організація створена у липні 2009 року шляхом первинного об’єднання операторів ATSOI, BALTSO, ETSO, NORDEL, UCTE і UKTSOA.

ENTSO-E станом на початок 2018 року вже мала ряд переваг по місткості 1136 ГВт проти 300 ГВт енергосистеми РФ/РБ, має безплатну міждержавну торгівлю електроенергією, ринкове ціноутворення, розподілений (частковий) внесок у стабільність системи, спільні єдині технічні стандарти експлуатації та законодавчу базу, відсутність впливу воюючої з Україною РФ як ключового балансорегулятора у випадку аварійних ситуацій.