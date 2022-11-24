Про це повідомила пресслужба Міненерго.
За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, телефонні розмови проведено з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон і керівництвом міненерго США. Вони обговорили питання руйнівних наслідків ракетних обстрілів 23 листопада для української енергосистеми.
Українським міністр наголосив, що енергосектор України потребує нагальної потреби у підтримці міжнародних партнерів.
“Ми вдячні за вже поставлене в Україну обладнання і матеріали. Водночас сьогодні ми маємо нагальну потребу у високовольтному обладнанні для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми”, — сказав міністр.
Він додав, що партнери запевнили у цілковитій підтримці. Вони заявили, що готові вжити відповідних заходів для допомоги енергетичному сектору України.
Сторони домовилися про подальшу комунікацію для координування наступних кроків щодо підтримки України.
- В НЕК “Укренерго” повідомили, що станом на 11 ранку 24 листопада, енергосистема України поступово відновлюється після вже сьомої атаки РФ на енергооб’єкти.
- 23 листопада російські окупанти завдали масованого удару по об’єктах енергетичної інфраструктури України. Ударів зазнали житлові будинки та ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції у місті Києві, Київській, Вінницькій, Львівській та Запорізькій областях.
- У Міністерстві енергетики України заявили, що енергосистема держави має стабілізуватися до вечора 24 листопада.