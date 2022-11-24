Сполучені Штати Америки та країни Європи долучаться до допомоги енергетичному сектору України. З представниками країн вже проведено екстрені телефонні розмови.

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

За словами міністра енергетики України Германа Галущенка, телефонні розмови проведено з єврокомісаркою з питань енергетики Кадрі Сімсон і керівництвом міненерго США. Вони обговорили питання руйнівних наслідків ракетних обстрілів 23 листопада для української енергосистеми.

Українським міністр наголосив, що енергосектор України потребує нагальної потреби у підтримці міжнародних партнерів.

“Ми вдячні за вже поставлене в Україну обладнання і матеріали. Водночас сьогодні ми маємо нагальну потребу у високовольтному обладнанні для відновлення та стабілізації роботи енергосистеми”, — сказав міністр.

Він додав, що партнери запевнили у цілковитій підтримці. Вони заявили, що готові вжити відповідних заходів для допомоги енергетичному сектору України.

Сторони домовилися про подальшу комунікацію для координування наступних кроків щодо підтримки України.