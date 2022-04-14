Про це повідомляє американський телеканал CNN.
Зазначається, що чиновники Сполучених Штатів Америки провели попередні перемовини щодо організації візиту одного із членів адміністрації президента США Джо Байдена до України.
У ЗМІ зауважили: навряд чи до Києва прилетить президент США Джо Байден або віцепрезидентка США Камала Гарріс. Проте є вірогідність, що з візитом до України можуть відправити міністра оборони США Ллойда Остіна чи держсекретаря США Ентоні Блінкена.
Однак, наголосив телеканал, поки що рішення про візит когось з американських посадовців до України неостаточне і його можуть не ухвалити.
- Нагадаємо, прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон 9 квітня прибув до Києва для зустрічі з Президентом України Володимир Зеленським.
- Раніше представник німецького уряду заявив, що президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр займає “чітку та недвозначну позицію” на підтримку України. Тому у Берліні не розуміють, чому Київ проти візиту Штайнмаєра до столиці України.
- Відомо, що 13 квітня, з візитом до України прибули президенти Польщі (Анджей Дуда), Литви (Гітанас Науседа), Латвії (Егілс Левітс) та Естонії (Алар Каріс).
- Також повідомлялось, що прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель та прем’єр Словаччини Едуард Геґер 8 квітня відвідали звільнену від російських військових Бучу, що на Київщині.