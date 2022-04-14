Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначається, що чиновники Сполучених Штатів Америки провели попередні перемовини щодо організації візиту одного із членів адміністрації президента США Джо Байдена до України.

У ЗМІ зауважили: навряд чи до Києва прилетить президент США Джо Байден або віцепрезидентка США Камала Гарріс. Проте є вірогідність, що з візитом до України можуть відправити міністра оборони США Ллойда Остіна чи держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Однак, наголосив телеканал, поки що рішення про візит когось з американських посадовців до України неостаточне і його можуть не ухвалити.