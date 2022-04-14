За даними ЗМІ, Білий дім веде перемовини щодо візиту одного зі своїх чиновників до України. Водночас у видані наголосили, що рішення про візит поки не ухвалено остаточно.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Зазначається, що чиновники Сполучених Штатів Америки провели попередні перемовини щодо організації візиту одного із членів адміністрації президента США Джо Байдена до України.

У ЗМІ зауважили: навряд чи до Києва прилетить президент США Джо Байден або віцепрезидентка США Камала Гарріс. Проте є вірогідність, що з візитом до України можуть відправити міністра оборони США Ллойда Остіна чи держсекретаря США Ентоні Блінкена.

Однак, наголосив телеканал, поки що рішення про візит когось з американських посадовців до України неостаточне і його можуть не ухвалити.