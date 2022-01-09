Про це повідомляє американський телеканал ABC News.
“Я не впевнений, що наступного тижня ми побачимо будь-які прориви у перемовинах з Росією”, – зазначив Ентоні Блінкен.
За його словами, буде дуже складно досягти реального прогресу, доки триває ескалація та “поки Росія тримає пістолет біля скроні України”. Йдеться про понад 100 000 російських військовослужбовців поблизу кордону з Україною.
При цьому, держсекретар США сподівається, що під час зустрічі сторони досягнуть ключового прогресу у розв’язанні питань, “що викликають стурбованість”.
Нагадаємо, російська делегація 9 січня прибула до Швейцарії для участі в перемовинах із США щодо “гарантій безпеки”, котрі охоплюють серед іншого вимоги Кремля про нерозширення НАТО.
Представники США планують 10 січня розпочати перемовини з РФ щодо обмеження на розміщення ракет та військових навчань в Європі. У Женеві американські посадовці стежитимуть, чи наполягатимуть представники Росії на абсурдних вимогах Кремля, чи все ж зосередяться на сферах, де перемовини реальні.
- Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив, що він обміркує безліч варіантів, якщо Захід не виконає його вимоги щодо гарантій безпеки, які виключають розширення НАТО на Україну.
- Раніше повідомлялось, що міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з Державним секретарем Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкеном. Держсекретар США поінформував про підсумки зустрічі країн НАТО та заявив, що серед членів Альянсу панує позиція солідарності з Україною та непохитної підтримки.
- Також Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг та Держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили шляхи деескалації військового нарощування Росії поблизу українських кордонів.
- 30 грудня 2021 року президент США Джозеф Байден і Путін провели телефонну розмову. Під час перемовин Байден закликав свого російського візаві відкликати війська з українського кордону і нагадав про серйозні наслідки за збройну агресію.
- При цьому міністр оборони Естонії Калле Лаанет заявив про те, що Російська Федерація несе реальну загрозу для Європи та Північноатлантичного альянсу, оскільки вона не хоче жити в мирі.
- Окрім цього, у 2022 році вперше відбудеться засідання Ради очільників оборонних відомств країн НАТО у форматі онлайн зустрічі. На конференцію також запросили представників України та Грузії.