Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що не очікує значного прориву на перемовинах щодо гарантій безпеки для Російської Федерації.

Про це повідомляє американський телеканал ABC News.

“Я не впевнений, що наступного тижня ми побачимо будь-які прориви у перемовинах з Росією”, – зазначив Ентоні Блінкен.

За його словами, буде дуже складно досягти реального прогресу, доки триває ескалація та “поки Росія тримає пістолет біля скроні України”. Йдеться про понад 100 000 російських військовослужбовців поблизу кордону з Україною.

При цьому, держсекретар США сподівається, що під час зустрічі сторони досягнуть ключового прогресу у розв’язанні питань, “що викликають стурбованість”.

Нагадаємо, російська делегація 9 січня прибула до Швейцарії для участі в перемовинах із США щодо “гарантій безпеки”, котрі охоплюють серед іншого вимоги Кремля про нерозширення НАТО.

Представники США планують 10 січня розпочати перемовини з РФ щодо обмеження на розміщення ракет та військових навчань в Європі. У Женеві американські посадовці стежитимуть, чи наполягатимуть представники Росії на абсурдних вимогах Кремля, чи все ж зосередяться на сферах, де перемовини реальні.