Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.
“Я розпорядився скоротити озброєння та обладнання на 675 мільйонів доларів із запасів Міністерства оборони США для України, а також додаткові 2,2 мільярда доларів для підтримки довгострокових інвестицій в оборону України та в оборону ще 18 сусідніх країн. Сполучені Штати продовжують бути з Україною”, – зазначив Ентоні Блінкен.
I have directed a $675 million drawdown of arms and equipment from @DeptofDefense stockpiles for Ukraine, as well as an additional $2.2 billion to support long-term defense investments in Ukraine and 18 neighbors. The United States continues to be #UnitedWithUkraine.
— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 8, 2022
Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів.
Варто зазначити, що сьогодні, 8 вересня, за інформацією низки західних ЗМІ, до України з неоголошеним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Його візит пов’язаний із намірами адміністрації президента США Джо Байдена виділити 2 млрд доларів Україні та іншим 18 країнам Європи, яким загрожує Росія.
- Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання президент Джо Байден оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброєю та обладнанням.
- Президент США Джо Байден вимагатиме від Конгресу екстреного фінансування в розмірі 11,7 мільярда доларів для надання летального озброєння та бюджетної підтримки Україні.
- Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен подякував українському народу й посольство США у Києві за партнерство між країнами.