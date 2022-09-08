Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США нададуть Україні та ще 18 її сусідам 2,2 мільярда доларів для підтримки довгострокових інвестицій в їх оборону.

Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Я розпорядився скоротити озброєння та обладнання на 675 мільйонів доларів із запасів Міністерства оборони США для України, а також додаткові 2,2 мільярда доларів для підтримки довгострокових інвестицій в оборону України та в оборону ще 18 сусідніх країн. Сполучені Штати продовжують бути з Україною”, – зазначив Ентоні Блінкен.

I have directed a $675 million drawdown of arms and equipment from @DeptofDefense stockpiles for Ukraine, as well as an additional $2.2 billion to support long-term defense investments in Ukraine and 18 neighbors. The United States continues to be #UnitedWithUkraine. — Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 8, 2022

Раніше повідомлялося, що президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів.

Варто зазначити, що сьогодні, 8 вересня, за інформацією низки західних ЗМІ, до України з неоголошеним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен. Його візит пов’язаний із намірами адміністрації президента США Джо Байдена виділити 2 млрд доларів Україні та іншим 18 країнам Європи, яким загрожує Росія.