Про це він написав на своїй сторінці у Twitter.

“Я розпорядився скоротити озброєння та обладнання на 675 мільйонів доларів із запасів Міністерства оборони США для України, а також додаткові 2,2 мільярда доларів для підтримки довгострокових інвестицій в оборону України та в оборону ще 18 сусідніх країн. Сполучені Штати продовжують бути з Україною”, – зазначив Ентоні Блінкен.

I have directed a $675 million drawdown of arms and equipment from @DeptofDefense stockpiles for Ukraine, as well as an additional $2.2 billion to support long-term defense investments in Ukraine and 18 neighbors. The United States continues to be #UnitedWithUkraine.

— Secretary Antony Blinken (@SecBlinken) September 8, 2022