Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Twitter.
“Серед жахливих втрат мужня і витривала команда в посольстві США у Києві продовжує демонструвати найкращі з наших ідеалів. Я висловив подяку послу США в Україні Бріджит Брінк і всім українцям й американцям у нашому посольстві за заслуги перед нашою країною та партнерство між США та Україною”, – заявив Ентоні Блінкен.
Варто зазначити, що сьогодні, 8 вересня, за інформацією низки західних ЗМІ, до України з неоголошеним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.
Його візит пов’язаний із намірами адміністрації президента США Джо Байдена виділити 2 млрд доларів Україні та іншим 18 країнам Європи, яким загрожує Росія.
Зазначається, що Білий дім вже повідомив про свої наміри Конгрес США. Очікується, що коли Конгрес схвалить надання допомоги, то близько 1 млрд коштів буде виділено безпосередньо Україні, а решту коштів поділять між Албанією, Боснією, Болгарією, Хорватією, Чехією, Естонією, Грузією, Грецією, Косово, Латвією, Литвою, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною та Словенією, які, на думку США, є “найбільш потенційними цілями для російської агресії”.
- Президент США Джо Байден схвалив новий пакет військової допомоги Україні на суму 675 мільйонів доларів.
- Сполучені Штати Америки віддані підтримці народу України, який продовжує боротьбу за захист свого суверенітету. У рамках цього зобов’язання президент Джо Байден оголосив про найбільший на сьогодні транш допомоги у сфері безпеки: близько 2,98 мільярда доларів США зброєю та обладнанням.
- Президент США Джо Байден вимагатиме від Конгресу екстреного фінансування в розмірі 11,7 мільярда доларів для надання летального озброєння та бюджетної підтримки Україні.