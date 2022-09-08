Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен подякував українському народу й посольство США у Києві за партнерство між країнами.

Відповідний допис він опублікував на своїй сторінці у Twitter.

“Серед жахливих втрат мужня і витривала команда в посольстві США у Києві продовжує демонструвати найкращі з наших ідеалів. Я висловив подяку послу США в Україні Бріджит Брінк і всім українцям й американцям у нашому посольстві за заслуги перед нашою країною та партнерство між США та Україною”, – заявив Ентоні Блінкен.

Варто зазначити, що сьогодні, 8 вересня, за інформацією низки західних ЗМІ, до України з неоголошеним візитом прибув державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен.

Його візит пов’язаний із намірами адміністрації президента США Джо Байдена виділити 2 млрд доларів Україні та іншим 18 країнам Європи, яким загрожує Росія.

Зазначається, що Білий дім вже повідомив про свої наміри Конгрес США. Очікується, що коли Конгрес схвалить надання допомоги, то близько 1 млрд коштів буде виділено безпосередньо Україні, а решту коштів поділять між Албанією, Боснією, Болгарією, Хорватією, Чехією, Естонією, Грузією, Грецією, Косово, Латвією, Литвою, Молдовою, Чорногорією, Північною Македонією, Польщею, Румунією, Словаччиною та Словенією, які, на думку США, є “найбільш потенційними цілями для російської агресії”.