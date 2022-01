Про це повідомлялось в подкасті Save America.

Держсекретар Ентоні Блінкен додав, що США приділяють так багато уваги подіям в Україні, оскільки Росія своїми вчинками показує, що може за власним бажанням змінювати межі своїх сусідів силою. Нібито це нормально проти волі підпорядковувати собі інші суверенні країни. Якщо залишити дії безкарними, то це може стати “зеленим світлом” для інших автократів.

NEW: In the final interview before his last minute trip to Ukraine, @SecBlinken joined #PodSaveTheWorld to discuss the building tension in the region and why Americans should be paying attention: pic.twitter.com/EImuCkForG

— Pod Save America (@PodSaveAmerica) January 18, 2022