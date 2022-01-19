Про це повідомлялось в подкасті Save America.

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Безкарність дій Росії стосовно України відкриють скриньку Пандори — Блінкен

Держсекретар Ентоні Блінкен додав, що США приділяють так багато уваги подіям в Україні, оскільки Росія своїми вчинками показує, що може за власним бажанням змінювати межі своїх сусідів силою. Нібито це нормально проти волі підпорядковувати собі інші суверенні країни. Якщо залишити дії безкарними, то це може стати “зеленим світлом” для інших автократів. 

“У світі є інші автократичні країни, як Росія, які скажуть: ми теж так робитимемо. І це буде рецепт конфлікту, рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії”, – наголосив Блінкен.

Хоча саме Росія концентрує 100 тисяч військових навколо кордонів України, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив США і НАТО за підвищення напруги. Проте весь світ бачить дії обох сторін і може надавати їм оцінку, заявив Ентоні Блінкен американському виданню  The Washington Post.

Від зустрічі Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у п’ятницю, 21 січня, очікують відкритість російських лідерів до мирного вирішення протистояння. Але поки залишається незрозумілим чи зможе адміністрація президента США Джозефа Байдена досягти цього, враховуючи попередні зустрічі. 