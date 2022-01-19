Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен висловив думку, що протистояння Заходу з Росією матиме далекосяжні наслідки для глобальних норм. Зокрема зростає занепокоєння через те, що президент РФ Володимир Путін може застосувати силу, щоб відновити домінування Кремля в колишній радянській сфері.

Про це повідомлялось в подкасті Save America.

Держсекретар Ентоні Блінкен додав, що США приділяють так багато уваги подіям в Україні, оскільки Росія своїми вчинками показує, що може за власним бажанням змінювати межі своїх сусідів силою. Нібито це нормально проти волі підпорядковувати собі інші суверенні країни. Якщо залишити дії безкарними, то це може стати “зеленим світлом” для інших автократів.

“У світі є інші автократичні країни, як Росія, які скажуть: ми теж так робитимемо. І це буде рецепт конфлікту, рецепт хаосу, рецепт людських страждань та рецепт підриву демократії”, – наголосив Блінкен.

NEW: In the final interview before his last minute trip to Ukraine, @SecBlinken joined #PodSaveTheWorld to discuss the building tension in the region and why Americans should be paying attention: pic.twitter.com/EImuCkForG — Pod Save America (@PodSaveAmerica) January 18, 2022

Хоча саме Росія концентрує 100 тисяч військових навколо кордонів України, прессекретар Кремля Дмитро Пєсков звинуватив США і НАТО за підвищення напруги. Проте весь світ бачить дії обох сторін і може надавати їм оцінку, заявив Ентоні Блінкен американському виданню The Washington Post.

Від зустрічі Ентоні Блінкена з міністром закордонних справ Сергієм Лавровим у п’ятницю, 21 січня, очікують відкритість російських лідерів до мирного вирішення протистояння. Але поки залишається незрозумілим чи зможе адміністрація президента США Джозефа Байдена досягти цього, враховуючи попередні зустрічі.