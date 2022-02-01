Держсекретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з міністром закордонних справ РФ Сергієм Лавровим. Під час спілкування Блінкен наголосив на готовності продовжити перемовини щодо "гарантій безпеки" та знову закликав Кремль до відведення військ від України.

Про це повідомила пресслужба Держдепу США.

Ентоні Блінкен та Лавров обговорили письмову відповідь США на пропозиції Росії щодо “гарантій безпеки”. Водночас держсекретар США знову закликав Кремль до деескалації ситуації на тлі скупчення російських військ поблизу кордонів України.

Держсекретар США зауважив на готовності Сполучених Штатів на двосторонній основі та спільно з союзниками й партнерами продовжувати перемовини з РФ.

У Держдепі також наголосили, що Вашингтон сподівається на предметний обмін думками з Росією щодо взаємної безпеки, котрий США мають намір здійснювати у повній координації з партнерами та союзниками.

Ентоні Блінкен підтвердив відданість та підтримку США суверенітету та територіальній цілісності України, а також право всіх країн визначати свою власну зовнішню політику й право обирати союзи.

Водночас він закликав РФ до негайної деескалації та відведення військ і нагромадженої техніки від кордонів України. Він наголосив, що подальша ескалація матиме швидкі та серйозні наслідки, і закликав Росію обрати дипломатичний шлях.