Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив у суботу, 18 лютого, що уряд Сполучених штатів мав переговори з Ілоном Маском щодо використання супутникового інтернету Starlink в Україні.

Про це сповіщає Reuters.

Як повідомлялося, цього місяця американська компанія SpaceX заявила, що вжила заходів, щоб українські військові не могли використовувати сервіс компанії Starlink для керування дронами під час війни країни з Росією.

Під час інтерв’ю NBC News, яке вийде в ефір сьогодні, 19 лютого, Блінкена спитали, чи просила влада США Маска не обмежувати використання можливостей Starlink для українських військових.

Держсекретар відповів: “Я не можу поділитися жодними розмовами, які ми вели – окрім того, що розмови були”.

Зазначено, що SpaceX приватно відправила вантажівки терміналів Starlink в Україну, що дало змогу військовим країни спілкуватися, підключивши їх і з’єднавши з майже 4000 супутниками. За словами Маска, Росія намагалася заглушити сигнали Starlink, але SpaceX протидіяла цьому, посиливши програмне забезпечення служби.

Іноземні уряди, включаючи Сполучені Штати та Францію, оплатили інші поставки терміналів Starlink на додаток до тих, які приватно фінансує SpaceX.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року у Starlink були збої в роботі сервісів в Україні, однак чому це сталось SpaceX не пояснила.