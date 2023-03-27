Автори YouTube-каналу Hacksmith Industries опублікували ролик, в якому описали свою роботу над створенням справжнього куленепробивного костюма в італійському стилі із серії фільмів "Джон Вік". На реалізацію проєкту їм знадобилося 1,5 року.

Про це повідомляє TecheBlog.

Костюм містить власний кевлар і композит DYNEEMA, розроблений Hacksmith Industries, здатний витримувати постріли зі зброї калібром 357 Magnum.

Автори проєкту наголосили, що, на відміну від традиційних бронежилетів, запатентовану композитну структуру Hacksmith Industries розроблено так, аби “забезпечити максимальну гнучкість, комфорт та неймовірний захист від широкого спектра зброї “.



Створення костюма обійшлося автору в 96 000 доларів. Різні варіанти проходили випробування, поки Hacksmith Industries не вибрали найефективніший – здатний забезпечити найбільше захисту.

Костюм протестували у стрілецькому клубі, що і показали у ролику. Найбільше глядачів здивувало, що на вигляд це абсолютно звичайний костюм.