Fortnite є однією із найпопулярніших ігор серед молоді. По всьому світу в неї грає 400 мільйонів користувачів. Компанія вирішила, що наразі їхня головна мета розповісти, що відбувається в Україні та показати наслідки повномасштабного вторгнення РФ.

Новий сезон відбудеться від 20 березня по 4 квітня. Прибуток компанія скерує до Direct Relief, Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), Управління Верховного Комісара ООН у справах біженців та Всесвітньої продовольчої програми ООН (ЗПС).

Epic Games не чекатимуть завершення сезону для допомоги, а будуть спрямувати кошти відразу ж на рахунки благодійних фондів. Зазначимо, що за перші два роки з моменту виходу Fortnite компанія заробила понад 9 мільярдів доларів. Зокрема допомога буде здійснюватися шляхом придбання внутрішньоігрової валюти, подарункових наборів та косметичних ігрових предметів.