У магазині Epic Games безкоштовно можна отримати популярну гру Sid Meier's Civilization VI, яка зазвичай коштує понад 500 грн.

Як відзначається на сайті магазину, пропозиція дійсна до 18:00 28 травня за Київським часом.

В описі до гри зазначається, що Civilization VI пропонує безліч нових способів взаємодії з ігровим світом. “Оголошуйте війни, ведіть дипломатичні переговори, розвивайте культуру і киньте виклик найбільшим лідерам в історії людства, щоб побудувати цивілізацію, здатну витримати випробування часом”, — йдеться у повідомленні.

Щоб отримати ігру потрібно авторизуватися на сайті за допомогою свого облікового запису Epic Games Store, після чого на сторінці магазину клікнути по грі і натиснути на кнопку “Отримати”. Повна вартість ігри становить 525 гривень.

Для Civilization VI також доступні два доповнення — Rise and Fall і Gathering Storm, проте їх не включено в безкоштовний реліз.

Civilization VI – останнй випуск в тривалій серії покрокових стратегічних ігор, яка почалася в 1991 році. Шоста частина була випущена в 2016 році, але все ще отримує новий контент.