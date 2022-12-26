Відповідні дописи можна прочитати у Twitter.

Що ж назвав Ілон Маск “епічним”? Медвєдєв “пророкує” тяжкий рік із війнами та геополітичними катастрофами для країн Заходу, падіння економіки, здорожчання енергоносіїв і президентство у США для Ілона Маска.

#Букви надають переклад польоту фантазій російського політика:

“У новорічну ніч усі займаються ворожіннями. Багато хто придумує футуристичні гіпотези, ніби змагаючись виділити найдикіші, а то й найбезглуздіші. Ось наш скромний внесок. Що може статися у 2023 році: 1. Ціна на нафту зросте до 150 доларів за барель, а ціна на газ перевищить 5000 доларів за 1000 кубометрів. 2. Велика Британія знову приєднається до ЄС 3. ЄС розпадеться після повернення Великої Британії; Євро вийде з використання як колишня валюта ЄС; 4. Польща та Угорщина окупують західні області колишньої України; 5. Буде створено Четвертий Рейх, який охопить територію Німеччини та її сателітів, тобто Польщі, країн Балтії, Чехії, Словаччини, Київської республіки та інших ізгоїв; 6. Між Францією та Четвертим рейхом почнеться війна. Європа буде розділена, Польща поділена в процесі; 7. Північна Ірландія відокремиться від Великої Британії та приєднається до Республіки Ірландія; 8. У США, Каліфорнії почнеться громадянська війна, і в результаті Техас стане незалежним штатом. Техас і Мексика створять союзну державу. Ілон Маск переможе на президентських виборах у ряді штатів, які після закінчення нової громадянської війни будуть віддані Республіканській партії; 9. Усі найбільші фондові ринки та фінансова діяльність покинуть США та Європу та перемістяться до Азії; 10. Бреттон-Вудська система монетарного управління впаде, що призведе до краху МВФ і Світового банку. Євро та долар перестануть обертатися як глобальні резервні валюти. Замість них будуть активно використовуватися цифрові фіатні валюти; Вітання всім вам, англосаксонські друзі, та їхнім щасливим поросятам!”.

Усі підписники мільярдера побачили цю його відповідь, деякі з них відреагували. Думки розділилися: одні вважали, що Маск “тролить” Мєдвєдєва, інші – що пише він серйозно. Найбільше реакцій зібрали саме коментарі останніх.

Російський шахіст азербайджанського походження, опозиціонер і борець за права людей Гаррі Каспаров відреагував на слова Маска:

“Коли я думав, де Маск знайде “свого Медвєдєва” — нікчемного підлабузника — на посаду генерального директора Twitter, я мав включити самого Медведєва. Хоча хто тут більший підлабузник – незрозуміло… Досить жалюгідно, що державним чиновникам авторитарних країн, де Twitter заборонений, тут дозволено займатися пропагандою. Медведєв також відкрито пропагує російський терор і геноцид в Україні. Я вважаю, що це теж епічно”.

Засновник організації Bellingcat, британський журналіст і блогер Еліот Гіґґінс написав:

“Ілон “Геній” Маск відповідає на прогнози Медведєва на 2023 рік, які передбачають повернення Великої Британії до ЄС, утворення з Німеччини Четвертого рейху, який вступає у війну з Францією, і початок громадянської війни в США, в результаті чого Техас і Мексика стануть союзниками, словами “Епічний тред!!”.

Гіґґінс додав, що Маска, ймовірно, дуже схвилювали “прогнози” стосовно ймовірного президентства.

Журналіст і письменник Джон Свіні назвав Маска “корисним ідіотом”:

“Медведєв, цитуючи професора Дональда Рейфілда, є “адвокатом Аль Капоне”. А ти, Ілон Маск, є корисним ідіотом для серійного вбивці в Кремлі”.

Інші користувачі Twitter нагадували про заперечення Маском політичних зв’язків з Кремлем і також запитували: а що ж він там знайшов такого “епічного”?

“Ви з глузду з’їхали? Вболівати за російського військового злочинця, який “пророкує” громадянську війну в США? Акціонери Tesla повинні бути в захваті!”, – написав акаунт “республіканці проти трампізму”.

Також у Маска запитували або уже констатували як факт свідоме поширення російської пропаганди та роботу на РФ.