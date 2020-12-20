У неділю в Австралії почали діяти більш жорсткі карантинні обмеження, густонаселений Сідней ізолювали від решти частини країни.

Про це повідомляє агентство Reuters.

Всі штати і території країни ввели обмеження на поїздки для жителів Сіднея. З понеділка, 21 грудня, з Сіднея не можна буде їздити в штати Вікторія і Квінсленд. У Сіднеї проживає понад п’ять мільйонів людей.

Поліція Квінсленда знову запровадить контрольно-пропускні пункти на державному кордоні Нового Південного Уельсу.

Штат Південна Австралія в неділю ввів 14-денний карантин для тих, хто прибуває в Сідней і заборонив виїжджати з передмість. У суботу острівна держава Тасманія зробила аналогічні кроки. Штат Західна Австралія також закрив кордони.

Мандрівникам з інших місць в Новому Південному Уельсі будуть потрібні документи, що підтверджують, що вони не їдуть з передмість Сіднея.

У неділю прем’єр-міністр штату Новий Південний Уельс Гледіс Береджіклян заявила, що збори в громадських місцях будуть обмежені, а в колі сім’ї може зібратися до 10 осіб. Вона також закликала жителів великого Сіднея носити маски в громадських місцях.

Варто зазначити, що влада скасувала традиційну гонку яхт, яка повинна була пройти 26 грудня. Це вперше за свою 76-річну історію, оскільки екіпажі і їхні сім’ї помістили на карантин.

Австралія уникла найгіршого сценарію завдяки закриттю кордонів, карантину, повсюдного тестування і соціальному дистанціюванню. Було зареєстровано близько 28 100 випадків зараження, переважна більшість в штаті Вікторія, і 908 смертей.